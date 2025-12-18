¡ÖÁ°Ç¯¾å²ó¤ëÄÂ¾å¤²¡×ºï¤ë¡¡Á´¥È¥è¥¿Ï«Ï¢¤¬½ÕÆ®Êý¿Ë°Æ
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ç¤Ä¤¯¤ëÁ´¥È¥è¥¿Ï«Æ¯ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Ï18Æü¡¢2026Ç¯½ÕÆ®¤ÎÅý°ìÍ×µá¤ÎÊý¿Ë°Æ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÄÂ¶â¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ê¥Ù¥¢¡Ë¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö²þÁ±Ê¬¡×¤Ë´Ø¤·¡¢Á°Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¾å¤²¤òµá¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹Ê¸¸À¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£25Ç¯¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢ºï¤Ã¤¿·Á¡£¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ê¤É¤Ç¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö²þÁ±Ê¬¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤Ï¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶â³Û¤ò·Ç¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ï6Ç¯Ï¢Â³¡£¥Ù¥¢¤Ïµá¤á¤ë¤¬¡¢³Æ²ÃÌÁÏ«ÁÈ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×µáÆâÍÆ¤ÏÇ¤¤»¤ëÊý¸þ¤À¡£
¡¡Ç¯´Ö°ì»þ¶â¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡Ë¤ÎÍ×µá¤Ï25Ç¯½ÕÆ®¤ÈÆ±¤¸¤¯5¥«·î°Ê¾å¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¡£