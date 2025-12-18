乃木坂46井上和、先輩・与田祐希とイルミネーションでデート気分「ほっぺ触ってくれたり…」

12月17日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』にて、乃木坂46の井上和が、グループのOGである先輩・与田祐希とのエピソードを明かした。

【関連】乃木坂46井上和、CM撮影で与田祐希のキュートさに胸キュン「可愛くてしょうがなかったです」

番組内で、クリスマスが近づいていることに触れた井上は、「私、イルミネーションあんま興味がなくて」「なんていうんですか？人の手でピカピカ光らせたものに何の意味があるんだって思っちゃうんですよ」「あんまり魅力を感じられていなくて」などとトーク。

これを聞いたスタッフから、「可愛くない」と声があがると、井上は、「そんな私も歩み寄る心は持っているから、イルミネーションとか今年はちょっとだけね、見に行ったんですよ」と切り出した。

続けて、「ご卒業されちゃいましたけど、先輩の与田祐希さんとご飯食べ行って、与田さんも比較的こちら側の人間なんです」「一緒に写真撮るのに“近くにイルミネーションあるらしいよ”って言って」「“そことかだったら綺麗に写真撮れんじゃない？”って言って」と、食事後に与田とイルミネーションを見に行ったと説明。

また、そこで写真撮影を頼まれたカップルの“イチャイチャ”を間近で見せられたと明かしつつ、「それにね、与田さんが対抗心燃やしちゃって」「女性の方が『撮りますか？』って言ってくださったんですよ」と振り返った。

そして、「撮ってもらって、最初は仲良くピースとかしてたんですけど、与田さんがどんどんどんどん距離近くなってきて、どんどんどんどん迫ってくるんです」「ほっぺ触ってくれたりとか、カップルがイルミネーションでするようなことを与田祐希さんとしてきました」「これで私のクリスマスは満足。もう充分摂取できた」と明かしていた。