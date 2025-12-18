¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤ò²ø²æ¤Ç¼º¤Ã¤¿¥ß¥é¥ó¡¡º£µ¨0G¤Î¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤òÅß¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç³ÍÆÀ¤«
¸½ºß¡¢¥»¥ê¥¨A¼ó°Ì¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò¾¡¤ÁÅÀº¹1¤ÇÄÉ¤¦¥ß¥é¥ó¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë8°Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿ºòµ¨¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¹¥Ä´¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¤Î¾·æÛ¤ÏÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥ß¥é¥ó¤À¤¬¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ØThe Athletic¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÎFW¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¡£
¤½¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤ÆºòÇ¯¡¢½é¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÄ©Àï¤È¤·¤Æ¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ò¿·Å·ÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤ÆÉÔÈ¯¤Ë¡£ºòµ¨¤Ï18»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¡¢º£µ¨¤â²ø²æ¤Ç4»î¹ç¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢8»î¹ç¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤À¡£
¥ß¥é¥ó¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ß¥é¥ó¤Ïº£µ¨³«Ëë¤«¤éCF¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤¬Â¼ó¤ÎÉé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£