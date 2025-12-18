Æó¥¯¥é¥¹¡¦¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯ photo/Getty Images

ºÇ½ªÅª¤Ë8°Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿ºòµ¨¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¹¥Ä´¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¤Î¾·æÛ¤ÏÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¥ß¥é¥ó¤À¤¬¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

¡ØThe Athletic¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÎFW¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¡£

29ºÐ¤Ç¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¶ìÏ«¿Í¤Ç¡¢¥É¥¤¥ÄºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç¤Î23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï31»î¹ç¤Ç12¥´¡¼¥ë8¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤ÆºòÇ¯¡¢½é¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÄ©Àï¤È¤·¤Æ¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ò¿·Å·ÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¡£

¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤ÆÉÔÈ¯¤Ë¡£ºòµ¨¤Ï18»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¡¢º£µ¨¤â²ø²æ¤Ç4»î¹ç¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢8»î¹ç¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤À¡£

¥ß¥é¥ó¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¥ß¥é¥ó¤Ïº£µ¨³«Ëë¤«¤éCF¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤¬Â­¼ó¤ÎÉé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£