元バレーボール女子日本代表のエース・木村沙織さんが、長男の七五三の記念ショットを多数公開した。

木村さんは１８日までにインスタグラムでＤｒｅａｍ・Ａｙａをメンションし、「七五三撮るか迷ってたけど＠ａｙａ＿ｄｒｅａｍ０４ちゃんの撮る写真が可愛くて記念に撮ってもらいました」と、長男が七五三の記念ショットの撮影に臨む様子を公開。「寝癖も、二重顎も、袖から出ちゃってるヒートテックも今しかない感じが最高だよー 最近謎に練習してたウインクも（ 最後の写真二枚 ）バッチリ決めてたｗ」とツッコミポイントをあげ、「アットホームな雰囲気でみんなでわちゃわちゃしながら撮ってもらえて楽しかった〜」と振り返り、最後に「ありがとうございました （ ２歳９ヶ月の俺記念 ）」と感謝の言葉で投稿を締めた。

この投稿にファンからは「か！かわいいっ！」「力強いウインクかわいすぎる」「七五三おめでとうございます」「凛々しい３歳」などのコメントが寄せられている。

木村さんは２０１６年１２月に元バレー選手の日高裕次郎氏と結婚。２３年２月２８日に長男が誕生した。