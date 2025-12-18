King ＆ Prince永瀬廉、撮影でNG出した理由弁明 共演者にクレーム？「久々に悪い大人を見ました」【ラストマン】
【モデルプレス＝2025/12/18】King ＆ Princeの永瀬廉が12月18日、都内で行われた「ラストマン」ワールドプレミアに、主演の福山雅治、共演の大泉洋、今田美桜、木村多江、吉田羊、月島琉衣、寛一郎、松本若菜、吉田鋼太郎、Snow Man向井康二、平野俊一監督とともに登壇。共演者にクレームを入れる一幕があった。
【写真】永瀬廉がクレームを入れた大物俳優
永瀬は「撮影現場の雰囲気について、大泉は「映画とドラマで4ヶ月くらいずっと撮影しておりまして、映画の日もあれば、ドラマの日もあって…ということでございましたけど、映画は色々とロケがございましたから、キャストのみんなとご飯も食べに行けて」という大泉。永瀬とはお寿司を食べに行ったといい「相当なプレッシャーかけられてました」と話すと、永瀬は「マジ美味かったっす！もう今までに食べたことないぐらい美味しくて。幸せな時間でしたね」と声を弾ませた。
久々の現場について、永瀬は「入りはちょっと緊張もあって。久々の現場だったので、どういう感覚やったかな、みたいな、探りながらだった」と振り返りつつ「その時は福山さんいらっしゃらなかったシーンだったんすけど、大泉さんがいつもの感じで笑わせにかかってきてくれて、すぐ緊張が解けた」と明かすと、大泉は「真面目なシーンなんだけど、なんか知らんけど、ふざけて笑ってるんですよね」と永瀬の様子を暴露。これに永瀬は「マジでやばいっすよ！？」と反論し「言っていいですか？違う局の有名な番組の主役のモノマネをずっとしてるんです。“ティー”を持って。それで笑ってしまって、何回かNGみたいな。それを見て（大泉が）ざまあみろみたいな顔してるから。久しぶりに良くない大人を見たというか、悪い大人を見ました」と裏話を明かし、仲睦まじい現場の雰囲気を垣間見せた。
2023年4月期に放送された日曜劇場「ラストマン -全盲の捜査官-」。福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ。12月24日に「映画ラストマン-FIRST LOVE-」が公開、12月28日よる9時から完全新作スペシャルドラマ「ラストマン−全盲の捜査官−FAKE／TRUTH」が放送される。
◆永瀬廉、共演者とお寿司へ
◆福山雅治主演「ラストマン」
