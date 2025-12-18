竹内涼真「町田啓太くんと『10DANCE』に出たことは、完全に運命だったと思う」

情熱ほとばしる社交ダンスの世界でぶつかる愛を描く『10DANCE』。ラテン部門の日本チャンピオン・鈴木信也を竹内涼真さんが、スタンダード部門で世界2位の記録を持つ杉木信也を町田啓太さんが演じる。

12月18日よりNetflix映画として世界独占配信される『10DANCE』で約8年ぶりの共演を果たした竹内涼真さんと町田啓太さん。過酷なダンス練習や撮影を乗り越え絆を深めた二人に、撮影の思い出やお互いの魅力を聞きました。

── 竹内さんが思う杉木の魅力、町田さんが思う鈴木の魅力を、それぞれ教えてください。

町田 鈴木は自由で野性的。太陽みたいな存在ながらも、自分を抑圧している部分も見てとれる。そのギャップが魅力的だし、それは、竹内くんが演じたからこそ滲み出たものでもあるのだろうなと思います。

竹内 杉木には、町田くんの人間性が映し出されているなと。丁寧なコミュニケーション、ダンスや作品に向き合う時の几帳面さ。そうした部分から生まれる清潔感が、杉木にすごく反映されていると思います。しかも、一緒にダンスをすると内に秘めた熱さやエネルギーを感じて。そのバランスがセクシーだし、杉木の魅力を引き出しているのだろうなと。

町田 杉木が鈴木のリードに対して「不愉快だ」と言うシーンがあるんですが、僕自身はまったく不愉快じゃなくて（笑）。びっくりするくらい優しくて繊細なリードですから。

竹内 （笑）。逆に、町田くんのホールドは的確がゆえの支配される感じがあって力強い。僕より力強いはず。

── 濃密な時間を過ごした現場で印象に残っていることはありますか？

竹内 常に長時間、ダンスの練習をして、その延長線で撮影に入っていたので、本番中も本気の練習をしている感覚というか。鈴木と杉木は戦っているのだけど、僕たちは助け合っている。その感じが良かったです。

町田 一回一回の撮影に死に物狂いで挑んでいたよね。踊り終わるたびに先生からフィードバックをいただいていたけど、競技ダンスの大会に出て審査を受けているような感覚でした。結果をふまえて、“次はどうする？”と考えて、また踊る…の繰り返し。でも、一回通して踊るたびにコネクションが良くなり、わかることが面白いように増えてくる。それは、お互いに触発し合って高みを目指すという作品のストーリーと、同じだったように思います。それにしても、試写を観た時に“匂い”を感じたのは初めての経験だったな。

竹内 町田くんと踊っていると、自分たちからものすごく強いエネルギーが漂っているのがわかるから、それが匂いとして届いたのかも。

町田 でも、竹内くんは本当にすごい。ダンス経験ほぼゼロだとは到底思えない動きでびっくりしたよ。現場のみんなも驚いていたから。

竹内 いやいや、すごいのは町田くんでしょ？ 冒頭、杉木が自分のダンススクールで、太極拳のようにゆっくりと動くシーンがあるけど、僕は落ち着きがないから、あんなふうには絶対に動けないもん（笑）。

── 社交ダンスの聖地、イギリスのブラックプールでも撮影しました。

竹内 すごかったよね。あんなところでダンスをしたと思うと夢みたい。

町田 歴史のある場所だし、ダンサーたちの汗が染み込んだフロアや、その軋む音。場所からもらえるエネルギーみたいなものがたくさんありました。ブラックプールでも練習をしていたけど、先生たちに「すごく上達したね」と言ってもらえるほど、新たに掴めたことも多くて。何か奇跡的なものを感じるくらいでした。

竹内 練習を重ねて上達していくわけだけど、たまに停滞があり、それを越えていきなり伸びるような瞬間ってあるじゃない？ でも、そのご褒美の瞬間はいつ来るかわからないから、めっちゃしんどい時もあって。

町田 それこそ、ブラックプールに着いてから、竹内くんがかなり行き詰まって、海辺を走りに行ったらしいと聞いたんだよね（笑）。

竹内 そうそうそう（笑）。

町田 誰かが撮った動画を見せてもらったら、めちゃくちゃ爆走してて。鈴木じゃん！ って思いました。

竹内 やはり少しナーバスにはなっていて。しかも、町田くんは結構掴めているという話も聞いていたから。

町田 それは理由があって、リアナ（杉木の元パートナー）役のダンサーであるナディヤ（・ビシュコワ）さんと合流したことが大きかった。彼女はプロ中のプロで、引っ張ってもらったし、新しい扉を開いてくれた感覚もあったかな。

竹内 その時の町田くんが踊る動画を見たら本当に素晴らしくて。東京で苦しんでいるのを見ていたからこそ、本当によかったと思った。一方で自分の不調を打開しなければと追い込まれもして、海辺を走ったんだよね（笑）。最終日くらいにご褒美の瞬間が来たから、よかったです。

── 今号は「恋と運命」と題した占い特集。運命を信じますか？

町田 あるんじゃない？

竹内 あるでしょう！ もちろん、運命だと思っていたら違った…みたいな場合もあると思うけど（笑）。捉え方次第なところも大きいと思うな。

町田 「これ、運命的だな」と思うほうが楽しくて素敵だったりするし。

竹内 でも、町田くんと今作に出たことは完全に運命だったと思うよ？

町田 うん、それは間違いないね。

竹内涼真

たけうち・りょうま 1993年4月26日生まれ、東京都出身。主演ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』が来年4月に上演予定。10月期『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）に続き、来年1月期『再会』（テレ朝系）にも出演。

町田啓太

まちだ・けいた 1990年7月4日生まれ、群馬県出身。主演ドラマ『かばん屋の相続』第1話（WOWOW）が12月27日に放送・配信。Netflixシリーズ『九条の大罪』が来年春に世界配信される。

information

『10DANCE』

鈴木と杉木、ダンスに情熱を懸け、強く惹かれ合う2人の“信也”の、甘く刺激的な物語。原作は「ヤンマガWeb」（講談社）で連載中の井上佐藤による同名漫画で、単行本は8巻まで刊行。12/18よりNetflixにて世界独占配信開始。