各地で部活動の地域展開が進むなか、いま「子どもの送迎」が課題に上がっています。



この問題の解決に向けて、長野市の地域クラブと民間企業が18日、新たな送迎サービスの提供に合意しました。



合意書を締結したのは、「長野日大学園」、「長野日大ラボ」、「長野トヨタ自動車」それに「東京海上日動火災保険」の4者です。



来年2月をめどに「長野日大ラボ」が運営する地域クラブを対象に、希望する子どもに送迎サービスを提供します。





中学生が参加する長野日大の地域クラブには、ほかの学校からおよそ30人の生徒が参加していて、生徒は放課後、午後3時から午後4時ごろにそれぞれで練習場まで移動しています。今回、送迎を行う保護者の負担が大きくなっていることから、生徒が通う中学などと練習場を結ぶ送迎サービスを提供することにしました。使われる車両は、「長野トヨタ自動車」が用意した10人乗りのハイエース1台で、運転手は長野日大が手配。安全管理の部分では長野トヨタの見守りシステムを導入し、生徒が乗り降りする際には保護者のスマホなどへ通知。車両には東京海上日動のドライブレコーダー付き保険が搭載され、いざという時の対応に当たります。民間企業だけで生徒の移動手段を用意するのは県内で初めてということです。長野日大学園 添谷芳久理事長「このスキームが原点となって、 地域の子供たちが持続可能な形で放課後の部活動、 地域展開がスムーズに進んでいけるようわれわれ尽力していきたい」必要度の高い生徒から優先的にサービスを開始し、利用者からはシステムにかかる費用を部費に上乗せして徴収することにしています。