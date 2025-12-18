王女に与えられた何もない領地、それは理想実現の大チャンス!?／漫画「左遷された第三王女は『辺境改革』を始めます!!」
王女システィーナは、ある陰謀から何もない辺境の領地に左遷されることに……。だが、前向きで向学心が強いシスティーナにとっては学びの成果を試せる絶好の機会で……!?好奇心旺盛な王女による「辺境改革」がいま始まる!!
集英社のWEB漫画サイト「となりのヤングジャンプ」で連載中の『左遷された第三王女は『辺境改革』を始めます!!』(漫画：あずまたま・原作：日之影ソラ)。王宮で邪魔者扱いされてきた主人公の第三王女・システィーナが、唯一の理解者である執事のカイトとともに、辺境の地を王都に並ぶ大都市へと成長させていくサクセスストーリーだ。2025年12月18日にコミックス最新第2巻が発売された同作、その第1話を試し読み！
漫画：あずまたま・原作：日之影ソラ
