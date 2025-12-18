Åí·î¤Ê¤·¤³¡¢ÏÂ¼¼¤Ç¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ë¡¡ÈþÎï¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥·¥ç¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤·¤³¤Á¤ã¤ó¤Î¶ÊÀþÈþ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë·Ý½Ñ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³¤¬¡¢18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£15ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°BULL¡Ù2026Ç¯2¹æ¡Ê¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ê¤·¤³¤Á¤ã¤ó¤Î¶ÊÀþÈþ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë·Ý½Ñ¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ã¤Æ¡×¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥çÈäÏª¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³
¡¡¡ÖÇ¯Æâ¥é¥¹¥È¤Î¹æ¡¢¤·¤«¤â2¹æÏ¢Â³É½»æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢2¼ïÎà¤Î²¼Ãå¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡ÏÂ¼¼¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¤è¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤ä¤ï¤¡¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖåºÎï¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥¨¥í¤ò±Û¤¨¤ÆÈþ¤Ê¤Î¤è¡×¡Ö¤Ê¤·¤³¤Á¤ã¤ó¤Î¶ÊÀþÈþ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë·Ý½Ñ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú»£±ÆÌ©Ãå¡Û¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°BULLÉ½»æ»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢»£±Æ¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
