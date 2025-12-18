¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Öº£Æü¤ÏÈà½÷¤¬±¿Å¾ÀÊ¡×¡¡°¦Ì¼¤È¤Î¡È¥Ç¡¼¥È¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡×¡Ö¤â¤¦¹¬¤»¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡globe¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤Î¥Þ¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¤ÏÈà½÷¤¬±¿Å¾ÀÊ¡×½õ¼êÀÊ¤Ç¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼
¡¡¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡ÖÌ¼¤È¥Ç¡¼¥È º£Æü¤ÏÈà½÷¤¬±¿Å¾ÀÊ¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë²£´é¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¶»¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¡£¸þ¤«¤¦Àè¤Ï¤É¤³¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë»þ´Ö¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤¬ÊõÊª¡£²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¤ä¤Ê #LOVE¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÑÛ¡¹¤·¤¤²£´é¤Î¥Þ¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤Î²£¤Ç¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥Þ¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤â¤¦¹¬¤»¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¹¬¤»¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤ÊÌ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ó¤â¾Ð´é¤¬ÇÜ¡¹¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¤ÏÈà½÷¤¬±¿Å¾ÀÊ¡×½õ¼êÀÊ¤Ç¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼
¡¡¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡ÖÌ¼¤È¥Ç¡¼¥È º£Æü¤ÏÈà½÷¤¬±¿Å¾ÀÊ¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë²£´é¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¶»¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¡£¸þ¤«¤¦Àè¤Ï¤É¤³¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë»þ´Ö¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤¬ÊõÊª¡£²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¤ä¤Ê #LOVE¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÑÛ¡¹¤·¤¤²£´é¤Î¥Þ¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤Î²£¤Ç¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥Þ¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤â¤¦¹¬¤»¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¹¬¤»¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤ÊÌ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ó¤â¾Ð´é¤¬ÇÜ¡¹¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£