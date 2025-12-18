セブン-イレブンで叶うクリスマス。焼きたて丸鶏と本格メニューを予約

今年のクリスマスは、手軽さと特別感を両立したディナーを楽しみたい。そんな願いに応えるのが、セブン-イレブンの店舗・数量限定クリスマスメニューです。店内オーブンで焼き上げる丸鶏を主役に、焼きたてピザやバゲットを組み合わせれば、準備いらずでごちそう時間が完成。家族や大切な人と囲む食卓に、心ときめくひとときを運んでくれます♡

主役級の焼きたて丸鶏ロースト

お店で焼いた丸鶏のローストチキン



価格：1,834円（税込1,980.72円）

店内オーブンで丁寧に焼き上げた丸鶏は、外は香ばしく中はしっとりジューシー。胸・もも・ささみ・手羽など、部位ごとの味わいを楽しめるのが魅力です。

シンプルな味付けだからこそ、鶏本来の旨味が引き立ち、テーブルに並べるだけでクリスマスらしい華やかさを演出します。

サイズ：横約12cm×縦約16cm×高さ約9cm

お渡し期間：12月19日（金）～12月25日（木）

販売エリア：全国※取り扱い店舗限定

選べる焼きたてピザで満足感アップ

お店で焼いたピザローストチキンとジェノベーゼ



価格：1,112円（税込1,200.96円）

サイズ：直径約20cm

お店で焼いたピザペパロニサラミ



価格：815円（税込880.20円）

サイズ：直径約20cm

お店で焼いたピザマルゲリータ



価格：723円（税込780.84円）

サイズ：直径約20cm

お店で焼いたピザ照り焼きチキン



価格：815円（税込880.20円）

サイズ：直径約20cm

すべてお渡し期間は12月19日（金）～12月25日（木）、販売エリアは全国※取り扱い店舗限定。

ローストチキンの旨味と相性抜群のジェノベーゼや、定番のマルゲリータ、食べ応えのあるペパロニサラミ、甘辛い照り焼きチキンまで、シーンや好みに合わせて選べます。

ディナーを仕上げる焼きたてバゲット

お店で焼いたバゲット



価格：297円（税込320.76円）

外はパリッと、中はもっちりとした食感で、丸鶏の肉汁やピザと合わせると満足度がさらにアップ。シンプルながら、クリスマスディナーをまとめてくれる名脇役です。

サイズ：横約38cm×縦約6.5cm×高さ約4cm

お渡し期間：12月19日（金）～12月25日（木）

販売エリア：全国※取り扱い店舗限定

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

セブン-イレブンで特別なクリスマスを



予約して受け取るだけで、本格的なクリスマスディナーが完成するセブン-イレブンの限定メニュー。焼きたての香りや出来たての美味しさが、いつもの食卓を特別な空間に変えてくれます。

忙しい日々の中でも、心に残るひとときを大切にしたい。今年のクリスマスは、身近なお店から届く新しい食の体験を楽しんでみてはいかがでしょうか♪