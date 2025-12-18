ÂçÀèÇÚ¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤Î¼ò±ã¤Ç´é¤òÀÖ¤é¤á¤ë¡È¤Æ¤é¤Á¤ó¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¡¡
¡È¤Æ¤é¤Á¤ó¡É¤³¤È¥Ù¡¼¥·¥¹¥È»ûÂô¸ù°ì¡Ê62¡Ë¤¬18Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÂçÀèÇÚ¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤Î¼ò±ã¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö»³ËÜ¶³»Ê¤µ¤ó¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤¹Æü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÖ¤é´é¤Ç¥®¥¿¥ê¥¹¥È»³ËÜ¶³»Ê¡Ê69¡Ë¤«¤é¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò¼õ¤±¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¶²¤é¤¯¡ÈÆüËÜ¼ò¡É¤Î¸íµ¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÆüËÜ¸ì¤ò¸ò¤ï¤¹¡¡¤È¤Æ¤â¤À¤¤¤¸¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¤ª´é¡£¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ù¡¼¥¹1ËÜ°ì¿ÍÎ¹¤Ë¶³¤Á¤ã¤ó¤Î¥®¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ûÂô¤Ï28Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¸üÌÚys SOUND BASE¤Ç¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¡Ö¥Ù¡¼¥¹1ËÜ°ì¿ÍÎ¹¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
»³ËÜ¤Ï21Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦³ý¥±ºêSTUDIO ONE¤Ç¡ÖÃÆ¤¸ì¤êÃÆ¤¤Þ¤¯¤ê¥®¥¿¡¼»°Ëæ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¡×¡¢29Æü¤ËÏÂ²Î»³¡¢30Æü¤ËÆàÎÉ¤Ç¡¢EARTHSHKER¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈÀÐ¸¶¥·¥ã¥é¡É¿µ°ìÏº¡Ê66¡Ë¤È¡ÖÃÆ¤¸ì¤êÃÆ¤¤Þ¤¯¤ê»°Ì£specia¡Á´é¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¥®¥¿¡¼¤Çµã¤¤¤Æ¡Á¡×¡¢31Æü¤ÏµþÅÔ¤Ç¡Ö»³ËÜ¶³»Ê¡¡¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£