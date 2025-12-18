¡ÚÅìµþÅÔ¡Û¿¦°÷¤ÎÅß¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê¿¶Ñ104Ëü±ß¡ª ÃÎ»ö¤äÉûÃÎ»ö¤Ï¤¤¤¯¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡© Áí³Û1767²¯±ß¤ÎÆâÌõ¤È¤Ï
ÅìµþÅÔ¤Ï12·î10Æü¡¢ÅÔ¿¦°÷¡Ê·Ù»¡¡¢¾ÃËÉ¡¢¶µ°é¡¢¸ø±Ä´ë¶È¿¦°÷¤ò´Þ¤à¡Ë16Ëü7804¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Åßµ¨¤ÎÆÃÊÌµë¡Ê´üËö¡¦¶ÐÊÙ¼êÅö¡Ë¤ò»Ùµë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢»Ùµë¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌµë¤ÎÁí³Û¤äÊ¿¶Ñ³Û¡¢¤½¤·¤Æ»ÙµëÎ¨¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔ¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùµë³Û¤Þ¤È¤á
ºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ»Ùµë³Û¡Ê¿ä·×¡Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÀÇÅù¹µ½üÁ°¡§104Ëü8113±ß
¡¦ÀÇÅù¹µ½ü¸å¡§83Ëü60±ß
¤³¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢ÄêÇ¯Á°ºÆÇ¤ÍÑÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³¿¦°÷¤ä»ÃÄêºÆÇ¤ÍÑ¿¦°÷¤ò½ü¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï41.3ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÇÅù¹µ½ü¸å¤Î¶â³Û¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤ª¤è¤Ó¶¦ºÑ³Ý¶â¡Ê¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡Ë¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¤¿¸å¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£ÀÇÅù¹µ½üÁ°¤Î¶â³Û¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ìó21Ëü8000±ß¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤ÈÌò¿¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈæÎ¨¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´üËö¼êÅö¤Ï°ìÈÌ¿¦°÷¤¬1.250·î¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·ÉôÄ¹¤Ï0.950·î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¶ÐÊÙ¼êÅö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÈÌ¿¦°÷¤¬1.175·î¡¢ÉôÄ¹¤¬1.475·î¤È¡¢¶ÐÊÙ¼êÅö¤Î·î¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÐÊÙ¼êÅö¤Ï¶ÐÌ³À®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ëÅÀ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¿¦¤Ø¤Î»Ùµë³Û¡ÊÀÇÅù¹µ½üÁ°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ»ö¤Ø¤Î»Ùµë³Û¤Ï227Ëü6176±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï50¡ó¤Î¸º³ÛÁ¼ÃÖ¸å¤Î¶â³Û¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢ÉûÃÎ»ö¤Ë¤Ï371Ëü6521±ß¡¢¶µ°éÄ¹¤Ë¤Ï346Ëü528±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)
°ì¿ÍÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ»Ùµë³Û¤È»ÙµëÁí³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£²ó¤ÎÅßµ¨ÆÃÊÌµë¤Î»ÙµëÁí³Û¤Ï1767²¯±ß¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ¿¦°÷¤Î¿¦°÷Äê¿ô¤Ï16Ëü7804¿Í¤Ç¤¹¡£
