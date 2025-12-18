»ÔÈÎ¥±¡¼¥¤Î¥¤¥Á¥´¤Ï´í¸±¡© ¡ÖÀö¤ï¤º»ÈÍÑ¡£»ÄÎ±ÇÀÌô¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¡×µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¿Ìä¤ò²òÀâ
»ÔÈÎ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Á¥´¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¤ª½Ë¤¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥±¡¼¥¤Î¥¤¥Á¥´¤ÏÀö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é´í¸±¡×¡Ö»ÄÎ±ÇÀÌô¤¬¿´ÇÛ¤À¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»ÔÈÎ¤Î¥±¡¼¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Á¥´¤Î¼ÂºÝ¤Î´í¸±À¡¦°ÂÁ´À¤È¡¢Àµ¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥Á¥´¤¬Èó¾ï¤Ë½ý¤ß¤ä¤¹¤¤¡¡
¡¦¿å¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢Á¯ÅÙ¤ä¸«¤¿ÌÜ¤¬Âç¤¤¯Íî¤Á¤ë¡¡
¡¦¥±¡¼¥¤Î¾å¤Ç¿åµ¤¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥±¡¼¥ËÜÂÎ¤Þ¤ÇÎô²½¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¥±¡¼¥¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Î¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö°ÂÁ´À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â½ÅÍ×¡×¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹¤Î¥±¡¼¥¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸¿©¸þ¤±¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¹ñ»º¥¤¥Á¥´¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Á¥´¤ÏÁ´¤Æ¡¢¹ñ¤¬Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö»ÄÎ±ÇÀÌô´ð½à¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±ÒÀ¸ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Àö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¿©ÉÊ±ÒÀ¸¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê¤â¥±¡¼¥¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥¤¥Á¥´¤ÎÎÌ¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤·¡¢»ÄÎ±ÇÀÌô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿´ÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Àö¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¿©¤Ù¤ëÄ¾Á°¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¤¥Á¥´¤Ï¿åÊ¬¤Ç½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥¹¥Ý¥ó¥¸ÉôÊ¬¤ËÍ¾·×¤Ê¿åÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â°¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¥±¡¼¥¤Î¥¤¥Á¥´¤ÇÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»ÄÎ±ÇÀÌô¤è¤ê¤â¡¢¡Ö½ý¤ß¡×¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤¬±ÒÀ¸Åª¤Ç¤¹¤·¡¢Áá¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥±¡¼¥¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¾å¤Ë¥¤¥Á¥´¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÈùÎÌ¤ÎÇÀÌô¤òµ¤¤Ë¤·»Ï¤á¤Æ¤Ï¥¤¥Á¥´¤¬ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÄÌ¾ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¡Ö¤´¤¯¤¿¤Þ¤Ë¿©¤Ù¤ëÎÌ¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢§Ê¿°æ ÀéÎ¤¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥á¥¿¥Ü¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ËÂ§¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£¾®ÅÄ¸¶Ã»´üÂç³Ø ¿©Êª±ÉÍÜ³Ø²Ê ½Ú¶µ¼ø¡£½÷»Ò±ÉÍÜÂç³ØÂç³Ø±¡¡ÊÇî»Î²ÝÄø¡Ë½¤Î»¡£Á°¿¦¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Î±ÉÍÜ²ÊÀÕÇ¤¼Ô¡¢±ÉÍÜÁêÃÌ¶ÈÌ³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¶µÃÅ¤ËÎ©¤ÄËµ¤é¡¢¼ÂÁ©¤ËÂ¨¤·¤¿±ÉÍÜ¤Î´ðÁÃ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:Ê¿°æ ÀéÎ¤¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë)
