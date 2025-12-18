ベスパの原点を現代的技術で再現

イタリアのバイクブランド「Vespa（ベスパ）」は、ブランド誕生80周年を記念して、その起源へと立ち返る特別なデザインをまとったシリーズ「Vespa 80th」を発表しました。

この限定シリーズは、「プリマベーラ」と「GTS」をベース車両とし、ブランドの原点を表現する特別な仕様が盛り込まれています。

1946年4月23日に特許が出願されてから80年、ベスパは単なる移動手段という枠を超え、時代を解釈し表現する存在として、スタイル、自由、革新、そしてイタリアの創造性のシンボルとなりました。

これまでに160種類以上のモデルへと進化を遂げる中でも、その優雅なラインの純粋さを保ち続け、イタリアンスタイルの代名詞として世界中で愛されてきました。今回の80周年記念モデルは、この歴史への敬意を表し、そのルーツを再確認する仕上がりとされています。

Vespa 80thシリーズは、1946年式ベスパ98の唯一無二のスタイル要素を現代的に捉え直し、時代を超えたエレガンスと現行モデルの最先端技術を融合させています。特に目を引くのは、ベスパ98を彷彿とさせる特別な限定カラー「ヴェルデ・パステッロ」グリーンの採用です。この色合いは、歴史的アーカイブから復元されたカラーコードに着想を得たものであり、戦後の創造的なエネルギーの中で誕生したバイクの登場を想起させます。

光沢仕上げのカラーリングは、タンデムグリップ、バックミラー、フロントサスペンションリンケージといった細部まで施され、サテン仕上げのディテールがアクセントとなり、ミニマルでありながら大胆な外観を実現しています。さらに、サドルのステッチやフットレストのゴム製インサートなどには、より濃い緑色のトーン・オン・トーン要素が用いられ、デザインに深みを与えています。

また、ホイールリムもベスパ98からインスピレーションを得たデザインが採用されており、ヴェルデ・パステッロのカラーで塗装され、当時のプレス鋼板リム形状を再現。リムには「Est. 1946」の刻印とダイヤモンド仕上げが施されています。

加えて、プリマベーラ 80thには、その技術的、スタイル的な起源に近づけるディテールとして、車体左側に冷却グリルが配置されています。フロントシールドにはベスパロゴと記念の「80th」プレートが、バックプレートにはこの節目を祝うために製作された「80 years of Vespa Est. 1946」のロゴバッジが誇らしげに飾られています。

なお、同モデルの日本への導入は、現時点では未定となっています。