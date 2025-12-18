¥ª¥ê¤Ë¸½¤ì¤¿¡ÖÁÖ¤ä¤«²¦»Ò¡×¡¡¥Ó¥·¥Ã¤È¥¹¡¼¥Ä¤Ëµ±¤¯¾Ð´é¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤âÎº¡Ö¤Û¤ó¤Þ¥¤¥±¥á¥ó¤ä¤Ê¡×
¡Ö#Bs¥¹¡¼¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î°ì´Ä
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï18Æü¡¢¹âÅçÂÙÅÔÅê¼ê¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£1¤«·îÁ°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÇÈäÏª¤·¤¿½÷Áõ¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö#Bs¥¹¡¼¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¾Î¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÏ¢ÆüÅê¹Æ¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç½÷À¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨2Ç¯ÌÜ¤Î¹âÅç¤ÏÀèÈ¯¤ÈÃæ·Ñ¤®¤ÎÎ¾Êý¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ22»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.67¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ß¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄ¾¤¹¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÁÖ¤ä¤«²¦»Ò¡¡ÀµÅýÇÉ¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤¢¤¢¡¼²¦»Ò¤¹¤®¤ë²¦»Ò¡×¡Ö²¦»Ò¤Û¤ó¤Þ¥¤¥±¥á¥ó¤ä¤Ê¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¤Ï¶âÈ±¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥®¥ã¥ë¡Ö¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ß¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡Ö¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ß¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÁÖ¤ä¤«¤µ¡×¡Ö¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¥®¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤ó¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë