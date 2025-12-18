『呪術廻戦』セガ ラッキーくじに登場！ 虎杖や五条のダイカットクッションなど展開へ
テレビアニメ『呪術廻戦』を題材にした「セガ ラッキーくじ 呪術廻戦 Fun！Fun！Fun！」が、12月26日（金）から、全国の「ローソン」やホビーショップなどで順次発売される。
【写真】伏黒恵や五条悟も！ 存在感抜群のクッションなど展開アイテム一覧
■描き下ろしイラストを使用
今回登場する「セガ ラッキーくじ 呪術廻戦 Fun！Fun！Fun！」は、描き下ろしイラストを使用したグッズがそろう、全8等級＋ラストラッキー賞からなるハズレなしのキャラクターくじ。
A賞からE賞には、虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇、七海建人、五条悟をそれぞれデザインした「ダイカットクッション」が並び、キャラクターの魅力を大きいサイズで楽しめる。
また、F賞の「アクリルスタンド」や、G賞の「缶バッジ」、H賞の「ステッカーセット」など、コレクション性の高い雑貨アイテムも用意。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストラッキー賞には、くつろぎ姿のキャラクターたちを表現した「アクリルジオラマ」が展開され、ファンにはたまらない景品が勢ぞろいしている。
