ÍèÇ¯¡Ö¥¦¥Þ¡×¤¯¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°æ¾åÊþÌé&ºûÀîµÈ¹¯¤¬¸ì¤ë·è°Õ¤ÈÈ¿¾Ê¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¤¬Ä¾·â¡ª
¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ãÂë±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Î10ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡ÖÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë¤Ï¸áÇ¯¡ªà¥¦¥Þá¤¯¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡Ä¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¼ã¼êÁª¼ê¤Ëº£Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ÈÍèµ¨¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï21Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿°æ¾åÊþÌéÁª¼ê¡Ê22¡Ë¤Ç¤¹¡£5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°ì¸À¤Ç¡ÖÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¡£º£µ¨¤Î1·³½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«8»î¹ç¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°¤ËÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö1·³70»î¹ç½Ð¾ì¡×¤ËÁ´¤¯ÆÏ¤«¤º¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿°æ¾åÁª¼ê¡£¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤«¤é¡ÖÍèÇ¯à¥¦¥Þá¤¯¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÈë·í¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢µ»½ÑÌÌ¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢Íèµ¨¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¶¯²½¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢21Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°ÌÆþÃÄ¤ÎºûÀîµÈ¹¯Áª¼ê¡Ê23¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò°ì¸À¤Ç¡ÖÂÑ¤¨¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç1·³¤ò·Ð¸³¤·¡¢¡Ö1·³¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢2·³À¸³è¤òÂÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Ï26»î¹ç½Ð¾ì¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼èºàÃæ¡¢26Ç¯¤Ï¡ÖÇ¯ÃË¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿ºûÀîÁª¼ê¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï1Ç¯´Ö¡¢1·³¤ËÂÓÆ±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëÌøÅÄÍª´ôÁª¼ê¡Ê37¡Ë¤Î¤â¤È¤Ç°ú¤Â³¤»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼èºà¸åµ¡Ö¤È¤Ù¤È¤ÙÍª´©¹æ¡×¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¾ðÊó¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÈÖÁÈ¤Îà¥¦¥éÏÃá¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö²¿¤â¤«¤âµ¬³Ê³°¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëºûÀîÁª¼ê¤Î¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢º£²ó¤âàÅ·Á³áßÚÎö¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤¬¡ÖÇ¯ÃË¡×¤À¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¡¢Ç¯ÃË¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¤¢¡¢½½Æó»Ù¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡© Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤ÎËº¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¡¢Ç¯ÃË¤È¤¤¤¦¤è¤êÁ°¤ËàÌñÇ¯¤Î¤³¤Èá¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¡ÖÌñÇ¯¤ÇÇ¯ÃË¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ä¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ºûÀîÁª¼ê¤é¤·¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÅÄÁª¼ê¤ËÂ³¤¯à²½¤±Êªá¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À1¡ó¤¯¤é¤¤¤·¤«¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ë¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤Ç¤âÍèÇ¯¤ÏÇ¯ÃË¡£99¡ó¡¢¤³¤ì¤«¤éËä¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¡¢120¡ó¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤òÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£º£²ó¤â»Õ¤È¶Ä¤°ÌøÅÄÁª¼ê¤È¼«¼ç¥È¥ì¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºûÀîÁª¼ê¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿à²½¤±Êªáµé¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£