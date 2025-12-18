ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡・糸島市で原野火災の情報 蔵持の多目的体育館付近 無… 【続報】福岡・糸島市で原野火災の情報 蔵持の多目的体育館付近 無届けの疑火災行為判明 消防隊は帰署（12月18日午後8時4分ごろ発生） 【続報】福岡・糸島市で原野火災の情報 蔵持の多目的体育館付近 無届けの疑火災行為判明 消防隊は帰署（12月18日午後8時4分ごろ発生） 2025年12月18日 20時11分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県糸島市災害メールによると、18日午後8時4分ごろ、同市蔵持の多目的体育館付近で原野火災が発生した。同8時52分ごろ、無届けの疑火災行為と判明し、消防隊は帰署した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ 九州北部、24日頃から10年に1度の高温に 向こう2週間は寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日も（12月18日午後2時30分 気象庁発表） 【続報】九州自動車道人吉→八代J（上り山口方面）で大型貨物車など車両8台が絡む事故 18日午前11時から通行止めに 関連情報（BiZ PAGE＋） デイサービス, 寺田屋, 思いやり, 射出成形機, 置床工事, 生花, 住宅, 介護, 静岡, 老後