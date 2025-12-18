ボートレース大村で舟券を購入する券売機に入っていた金を盗んだとして、大村市の男性職員が18日、停職1か月の懲戒処分となりました。

18日付けで停職1か月の懲戒処分となったのは、大村市環境センターの男性職員(60)です。

大村市によりますと、男性職員は今年8月、ボートレース大村の場外の舟券発売所で券売機に投入されたままになっていた2000円を使って1200円分の舟券を購入し、800円の釣銭も受け取っていました。

2000円は舟券を購入しようとした前の客が券売機に入れていたもので、その客がマークシートに記入漏れがあり、追加記入しようと離れていた間に男性職員が使用。

被害に気付いた客が、場内にいた警備員に申告。

防犯カメラ映像を元に男性職員に事情を聞いたところ、窃盗行為を素直に認め現金を返金し、謝罪しました。

男性職員は自ら所属長へ申し出て「魔が差した」と話しているということです。

園田大村市長は、市議会の全員協議会で「市職員がこのような行為を行ったことは、皆様からの信頼を大きく損なうもの。二度とこのようなことが起きないよう、職員の服務規律の確保により一層努める」と話したということです。

男性職員は、ボートレース大村への出入禁止処分にもなっています。