µå³¦ºÇ¶¯¡È´ý»Î¡É¡ª¡Öµå²¦¡×Ï¢ÇÆ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Îæ°æ¡Ö¥ß¥¹¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤¿¡£¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤¿¡×
¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¾´ýºÇ¶¯²¦¤³¤È¡Öµå²¦¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦¡Ö´ªÄêÊô¹Ô¥¯¥é¥¦¥ÉÇÕ¡¡µå²¦·èÄêÀï2025¡×¡Ê¼çºÅ:¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ÆÃÊÌ¶¨»¿:´ªÄêÊô¹Ô¥¯¥é¥¦¥É¡¢¶¨»¿:¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Îæ°æ¤¬2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¡Ö¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò¿´¤¬¤±¤¿¡£º£²ó¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡20Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê6²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢µð¿Í¡¦´Ý¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Îæ°æ¡¢³ÚÅ·¡¦À¾¸ý¡¢À¾Éð¡¦Ä¹Ã«Àî¤ÎÁíÅö¤¿¤êÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾´ý¤ÎÏÓ¤Ë¼«¿®¤Î¤¢¤ëµå³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î4¿Í¡£ÁíÅö¤¿¤êÀï¤Ï´Ý¡¢À¾¸ý¡¢Îæ°æ¤¬2¾¡1ÇÔ¤Ç¡¢Ä¹Ã«Àî¤¬3Ï¢ÇÔ¤ÈÙÉ¹³¤·¤¿¡£
¡¡µå²¦¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë´Ý¡¢À¾¸ý¡¢Îæ°æ¤ÎÎ×»þ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¡¢´Ý¤Ë¾¡Íø¤·¤¿À¾¸ý¤ò²¼¤·¤¿Îæ°æ¤¬2Ï¢ÇÆ¤Çµå²¦¤ÎºÂ¤òËÉ±Ò¤·¤¿¡£Îæ°æ¤Ï¡Ö¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£