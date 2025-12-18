¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡ÛÆüÃæ¤Þ¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤ë¤È¤³¤íÂ¿¤¤
18Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÅ·µ¤¤â²óÉü¤·¤ÆÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤âÎÉ¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
19Æü¡Ê¶â¡ËÆüÃæ¤Þ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê°ÜÆ°À¤Î¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÀ²¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¼¡Âè¤Ë¹âµ¤°µ¤ÎÃæ¿´¤¬Åì¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÀ¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÌë¤Ë¤Ï±«¤Î¹ß¤ê½Ð¤¹¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬¶á¤Å¤¯ËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤âÅ·µ¤¤Ï²¼¤êºä¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¸÷¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¤Î¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤°ìÂÓ¤¬¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÅÀÌÇ¤·¤Ê¤¬¤é¿§¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¸÷¤Î²£ÉÍ¡¢¡Ö¥è¥ë¥Î¥è2025¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
³¹Á´ÂÎ¤¬¡¢¸÷¤È²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÏ¢Æ°¤¹¤ë5Ê¬´Ö¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¡¢²áµîºÇÂç¤Î46»ÜÀß¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î²£ÉÍ¤ÎÌë·Ê¤â¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢3¥¥í°Ê¾å¤¢¤ë³¹Á´ÂÎ¤¬¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë¿§¤Å¤¯ÍÍ»Ò¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¤Í¡£
Âç¤µ¤ó¶¶¤Î²°¾å¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¡¢25¥á¡¼¥È¥ë¤Î¸÷¤Î¥¯¥¸¥é¤Ç¤¹¡£¾å¶õ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê¥¯¥¸¥é¤¬±Ë¤®²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Á
¤Þ¤¿¡¢»³²¼¸ø±à¤Ë¤Ï¡¢¸÷¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¤¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È´¨¤µ¤âËº¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïº£·î30Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
