ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ²¦¼Ô¡¦ÃæÅè°ìµ±¡¢º¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¢¥Ã¥Ñ¡¼°ì·â¤Ç£Ö£´¡ÖÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£µ¡¦£³¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£°²óÀï¡¡¡»²¦¼Ô¡¦ÃæÅè°ìµ±¡Ê£´²ó£Ë£Ï¡ËÆ±µé£±£´°Ì¥¸¥ç¥ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥¨¥Ã¥È¡ü¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÅè°ìµ±¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬¡¢Æ±µé£±£´°Ì¥¸¥ç¥ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥¨¥Ã¥È¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¤ò£´²ó£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¡¢£´ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¡¢£´²ó¤Ëº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç£±£°¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤»¤¿¡£¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Ä¡£Áê¼ê¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤¿¤»¤º¤ËÂÇ¤Ä¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎ×¤ó¤À»î¹ç¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¡Ö°ìÈ¯¤â¤â¤é¤ï¤º¤Ë´°Éõ¤·¤Æ¾¡¤È¤¦»×¤Ã¤¿¤¬£±¡¢£²È¯¿¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢È¿¾Ê¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¬¸ý¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡£×£Â£ÃÆ±µé£¶°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤ë¡£Æ±µé¤ÏÆ±Ìç¤Î°æ¾å¾°Ìï¤¬£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦¤º¤Ã¤ÈÀ¤³¦²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤íÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶á¤¤¾Íè¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤ÏÃæÅè¤¬£±£¹¾¡¡Ê£±£¶£Ë£Ï¡Ë£²ÇÔ£±Ê¬¤±¡¢¥¸¥¨¥Ã¥È¤¬£±£µ¾¡¡Ê£±£²£Ë£Ï¡Ë£³ÇÔ£±Ê¬¤±¡£