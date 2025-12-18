【暖かい週末】気温は平年より５℃ほど高い

次の土日は、全国的に雨になりそうです。気温が高いので、ふだんは雪のところも雨になる可能性があるため、雪が多い地域では気温上昇に伴う「なだれ」に注意しましょう。

雨シミュレーション２０日（土）～２１日（日）

日曜日を中心にまとまった雨になりそうです、恵みの雨ですが、水不足を解消するほどの雨量にはならない見込みです。

土曜午前は近畿・東海を中心に雨、土曜午後は、九州や東海、北海道を中心に雨が予想されています。

日曜は、西日本から東日本、北日本の広い範囲で雨が予想されています。午後に入ると雨の中心は東日本から北日本になりそうです。

全国の雨シミュレーションは画像で掲載してます。

暖気のシミュレーション１９日（金）～２１日（日）

上空１５００mには、寒気ではなく ”暖気” が流れ込んできます。平年に比べ「６℃以上高い」暖かい空気のため、この土日は気温が高めです。画像で確認できます。

全国各都市の週間予報（１９日（金）～２５日（木））

各都道府県につき５か所ずつ掲載しています。土日は雨のところが多いですが、寒さが緩み気温が上がるでしょう。東京16℃・大阪18℃・福岡19℃・鹿児島20℃の予想が出ています。

