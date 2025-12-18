【土日 全国で雨】東京16℃ 大阪18℃ 福岡19℃ 暖かい土日「雨はいつ どこで？」【雨シミュレーション20日（土）～21日（日）／ 全国各都市の週間予報】雪国では「なだれ」に注意
【暖かい週末】気温は平年より５℃ほど高い
次の土日は、全国的に雨になりそうです。気温が高いので、ふだんは雪のところも雨になる可能性があるため、雪が多い地域では気温上昇に伴う「なだれ」に注意しましょう。
、、（各県５か所ずつ）を画像で掲載しています。雨シミュレーション２０日（土）～２１日（日）
日曜日を中心にまとまった雨になりそうです、恵みの雨ですが、水不足を解消するほどの雨量にはならない見込みです。
土曜午前は近畿・東海を中心に雨、土曜午後は、九州や東海、北海道を中心に雨が予想されています。
日曜は、西日本から東日本、北日本の広い範囲で雨が予想されています。午後に入ると雨の中心は東日本から北日本になりそうです。
全国の雨シミュレーションは画像で掲載してます。暖気のシミュレーション１９日（金）～２１日（日）
上空１５００mには、寒気ではなく ”暖気” が流れ込んできます。平年に比べ「６℃以上高い」暖かい空気のため、この土日は気温が高めです。画像で確認できます。全国各都市の週間予報（１９日（金）～２５日（木））
各都道府県につき５か所ずつ掲載しています。土日は雨のところが多いですが、寒さが緩み気温が上がるでしょう。東京16℃・大阪18℃・福岡19℃・鹿児島20℃の予想が出ています。
