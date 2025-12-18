¡Ú Å·¾ë¥µ¥ê¡¼ ¡Û¡ÖÙ¨Åí±ê¤Î¾É¾õ¡×º£·î24Æü¤è¤ê¼ê½Ñ¤òÈ¼¤¦Ìó1¤«·î´Ö¤ÎÎÅÍÜ¤Ø¡Ú 22/7¡Ê¥Ê¥Ê¥Ö¥ó¥Î¥Ë¥¸¥å¥¦¥Ë¡Ë¡Û
¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö22/7¡Ê¥Ê¥Ê¥Ö¥ó¥Î¥Ë¥¸¥å¥¦¥Ë¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢À¼Í¥¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅ·¾ë¥µ¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬ÎÅÍÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡Ö22/7¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓÅ·¾ë¥µ¥ê¡¼¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤êÙ¨Åí±ê¤Î¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÎÀ¼Í¥¡¦²Î¼ê³èÆ°¤ò´Õ¤ß°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤Î·ë²Ì¡¢¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö12·î24Æü¤è¤êÌó1¤«·î´Ö¡¢ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á³èÆ°¤ò¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö»Å»öÉüµ¢¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²÷Éü¤Î·Ð²á¤ò¤ß¤ÆÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤ËÄÄ¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö22/7¡×¤Ï¡¢½©¸µ¹¯»á¤Ë¤è¤ëÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÆÀ¤ÆSonyMusic¤ÈANIPLEX¤¬¶¦Æ±¤ÇÀ½ºî¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÍÌ¾¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¤Æ¤¬¤±¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¤òÊç¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·¾ë¥µ¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö22/7¡×¤Ç¡ÖÆ£´Öºù¡×¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¡Ö¥²¡¼¥»¥ó¾¯½÷¤È°ÛÊ¸²½¸òÎ®¡×¥ê¥ê¡¼¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼Ìò¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¦¥©¥Ã¥Á2¡×¥¥ê¥³Ìò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
