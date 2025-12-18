¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¡ÂçÀôÍÎ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òË½Ïª¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤°¤¤Âç¿Í¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¤ÈKing¡õPrince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£±ÊÀ¥¤¬ÂçÀô¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤«¤éÍè¤¿Á´ÌÕ¤ÎFBIÆÃÊÌÁÜºº´±¡ÊÊ¡»³²í¼£¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÀ¤ÏÃ·¸¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¸É¹â¤Î·º»ö¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤ÇÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£±ÊÀ¥¤ÏÂçÀô±é¤¸¤ë·º»ö¤Î±ù¤Ã»Ò¤Ç¼«¤é¤â·º»ö¤Ç¤¢¤ëÀÄÇ¯¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¤Î»£±Æ¤Ë¡¢±ÊÀ¥¤ÏºÇ½é¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î´¶¤¸¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÂçÀô¤¬ÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÂçÀô¤Ï¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤«¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¹¤Ã¤È¤Ü¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢±ÊÀ¥¤¬Ë½Ïª¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö°ã¤¦¶É¤ÎÍÌ¾¤ÊÈÖÁÈ¤Î¼çÌò¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Æ¥£¡¼»ý¤Ã¤Æ¡£Á´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤º¤Ã¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤°¤¤Âç¿Í¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤âÂçÀô¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«°ì¤Ä¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ö·º»öÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é±¦µþ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¼«¤é¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òË½Ïª¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤é¼«Ê¬¤Ç¤â±¦µþ¤µ¤ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¡£¤º¤Ã¤È¤·¤Ä¤³¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¾åÃ£¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¾Ú¸À¡£¶¦±é¤Îº£ÅÄÈþºù¤â¡Ö±¦µþ¤µ¤ó¤ÎÂçÀô¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤¹¤®¤¿¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡½FIRST¡¡LOVE¡½¡×¡Ê´ÆÆÄÊ¿Ìî½Ó°ì¡¢24Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸ø³«¤ÈTBS¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡½Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡½FAKE/TRUTH¡×¡Ê28ÆüÊüÁ÷¡¢¸å9¡¦00¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£