¡Ö¤¹¤´¤¤²»¤·¤¿¡×Ä¹¿ÈÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¶þ¶¯ÃË¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡È¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¡É¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹¡Äº®¹ç¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÌµÁÐ¡ÖÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯ºÇ¶²¡×
¡ÚWWE¡ÛSMACK DOWN¡Ê12·î12Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¿¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡¦¥¦¥£¥ë¥¯¥¹¥Ð¥ê¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¶þ¶¯ÃË¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡È¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¡É¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¡ÈºÇ¶²¡ÉÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤ÏÃË»ÒÁê¼ê¤Ç¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤·¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¿¥Ã¥°ÂÐ·è¤ÇÊü¤Ã¤¿¾×·â¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¤Ë¡¢²ñ¾ì¤â»ëÄ°¼Ô¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È¥Þ¥ß¡¼¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëWWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¡£Ä¹¿È¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ëÃË»Ò´éÉé¤±¤Î¹ë²÷µ»¤òÃ¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢ÀèÆüÆüËÜ¤ÎSNS¤Ç¤â¡ÖËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤½¤ÎÍÆ»Ñ¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤Ä¶¿Íµ¤¼Ô¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ê¥¢¤¬ÆüËÜ»þ´Ö12·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSMACK DOWN¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¡È¥Æ¥é¡¼¡¦¥Ä¥¤¥ó¥º¡É¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î·»µ®Ê¬¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥×¥ê¡¼¥¹¥È¤Èµ×¡¹¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¹³ÁèÃæ¤Î¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥¼¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Ù¥¬ÁÈ¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¥¨¥×¥í¥óºÝ¤Ç¤Î¾ìÌÌ¡£¼¹Ù¹¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¥ê¥¢¤¬âË¤ß¤ò¤¤«¤»¤ë¤È¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£Æß¤¤²»¤¬²ñ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¾ì³°¤Ë¿á¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¥ì¥¹¥é¡¼Áê¼ê¤Ë¤â°ìÀÚ¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤¤°ì·â¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö¥ê¥¢¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤²»¤·¤¿¡×¡ÖÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯ºÇ¶²¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¥Þ¥ß¡¼¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¥ê¥¢¤È¥×¥ê¡¼¥¹¥È¤ÎÏ¢·È¤¬ºã¤¨¤ï¤¿¤ê¡¢¥À¡¼¥¯¤Ç½Å¸ü¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥Ù¥¬ÁÈ¤Ë°µ¾¡¡£½÷»Ò¡¦ÃË»Ò¤Î³Àº¬¤ò·Ú¡¹¤È±Û¤¨¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë¥ê¥¢¡£¤½¤Î¡ÈºÇ¶²¡É¤Ö¤ê¤Ï·òºß¤À¡£
¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØSMACK DOWN¡Ù¡Ë