¡¡¥Ë¥È¥ê¤Ï¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿¡ÖÅòÎÌ¤¬Ä´Àá¤Ç¤¤ëÅÅµ¤¥±¥È¥ë¡×¤ò¡¢12·îÃæ½Ü¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥ì¥Ðー¤òÁàºî¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë2ÃÊ³¬¤ÎÅòÎÌÄ´Àá¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥³ー¥Òー¤Ê¤É¾¯¤·¤º¤ÄÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤ä¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î¤è¤¦¤Ë°ìµ¤¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¾ìÌÌ¡¢Î¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³ー¥Òー1ÇÕÊ¬¤Î¤ªÅò150mL¤òÌó70ÉÃ¤ÇÊ¨¤«¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÅ¾ÅÝ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¤³¤Ü¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¹¸ýÀß·×¤Çµë¿å¤äÁÝ½ü¤¬¤·¤ä¤¹¤¤ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ìー¡¢¥â¥«¤Î4¼ïÎà¤À¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï2,490±ß¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ë¥È¥êÅ¹ÊÞµÚ¤Ó¥Ë¥È¥ê¥Í¥Ã¥È¤Ç¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
