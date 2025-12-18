MLBサンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有（39）が、ホリデーシーズン恒例の「ホリデー・ギビング・ツアー」に参加した。パドレス公式Instagramが12月16日にその様子を公開し、子供たちと触れ合う姿に温かな反響が広がっている。訪問先は、病気と闘う子供や家族を支援する施設「Ronald McDonald House」。投稿では、ダルビッシュが子供たちと時間を過ごす様子が写真や動画で紹介された。

公開された画像には、ユニホーム姿のダルビッシュが、子供と目線を合わせながら優しく語りかける姿などが写されている。おもちゃ選びを手伝ったり、サインをする場面からは、自然体で寄り添う様子が伝わってくる。動画の中でダルビッシュは、子どもたちの笑顔に感謝の思いを語り、「自分としても力をいただけます」とコメント。チームとともに活動できることへの感謝も口にしていた。

【画像】子供と触れ合うダルビッシュ（画像はSan Diego Padres公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「ダルさん、最高」「ダルさま心から尊敬しています！」「YUさんの子供を見守る瞳が優しくて涙が出ました」「カッコいいし、優しいし大好きです」といった称賛の声が寄せられている。