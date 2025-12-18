ＴＢＳ系「ニンゲン観察バラエティモニタリングＳＰ」が１８日に放送された。

この日は、人気企画「透明カラオケＢＯＸ」で特に盛り上がった瞬間をランキング形式で発表した。

１位に輝いたのは、女優・瀧本美織が地元・鳥取県に凱旋して挑んだ「透明カラオケＢＯＸ」の名曲熱唱シーン。

瀧本は、自身の凱旋を祝うように駆けつけてくれた大勢の地元県民たちの姿に感激。

「あの…。心配してて。鳥取って（４７都道府県で）人口が一番少ないから、きょう、人いるかな？と思ってたの…。いっぱいいた！良かったー！」と目を潤ませながら全力で手を振り続けた。

「透明カラオケＢＯＸ」では、地元への思いを伝えるように宇多田ヒカルの名曲「Ｃａｎ Ｙｏｕ Ｋｅｅｐ Ａ Ｓｅｃｒｅｔ？」を熱唱。圧巻の歌唱力で美声を響かせ、鳥取県民たちを感動の渦に巻き込んだ。

瀧本が披露した衝撃の歌唱力にネットも大興奮。「瀧本美織さんてめっちゃ歌上手い！」「瀧本美織ぃ〜〜もっと歌やってくれぇ〜」「瀧本美織さんのうたごえはすごいからな」「瀧本美織って歌めっちゃ上手いんだ！」「瀧本美織えぐっ！ 想像を遥かに超えてった」「瀧本美織さん歌上手いな！！！！ 驚いた！」などの声が寄せられていた。

瀧本は、２０１０年「彼岸島」で映画デビュー。同年、ＮＨＫ連続テレビ小説「てっぱん」でヒロインを務める。１３年には「貞子３Ｄ２」で映画初主演。今年、テレ東系ドラマ「トウキョウホリデイ」でタイの国民的人気俳優であるガルフ・カナーウットとＷ主演し話題を呼んだ。