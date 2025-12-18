「目の前で謝罪なかった」安倍元首相の妻・昭恵さん意見陳述　山上被告（45）に無期懲役を求刑…判決は1月21日【安倍元首相銃撃】　

18日に審理の最終日を迎えた安倍晋三元首相銃撃事件をめぐる裁判。

殺人などの罪に問われている山上徹也被告（45）に対し、検察側が求めたのは無期懲役だった。

また、午後1時すぎから始まった裁判の冒頭、安倍元首相の妻・昭恵さんの意見陳述書が代理人によって読まれた。そこには、事件や夫への思いなどについて書かれていた。

安倍昭恵さんの意見陳述書を代読

18日に行われた安倍元首相銃撃事件をめぐる裁判で検察側は、山上被告に無期懲役を求めた。

3年前、選挙演説中の安倍元首相を手製の銃で撃ち、殺人などの罪に問われた山上被告。

2025年10月の初公判では事実関係を認めた。

弁護側は、これまで山上被告の母親が旧統一教会に約1億円もの高額献金をしていた事を挙げ、「宗教被害」が事件につながったなどと主張。

一方、検察側は「不遇の生い立ちがあったとしても、被害者とは無関係で極めて著しく悪質な犯行」と指摘。

刑の重さが主な争点となっていた。

18日の公判の冒頭、代理人によって読まれたのが、安倍元首相の妻・昭恵さんの意見陳述書。その中では、事件後の心情について、次のように記されていた。

安倍昭恵さんの意見陳述書：

突然の夫の死は衝撃的で 目の前が真っ暗になり、かなり長い間、夢の中にいるようでした。

街を行き交う家族連れなどを見ると自然と涙が止まらなくなります。

安倍昭恵さんの意見陳述書：

どれだけ悲しくても負の感情が湧き出しそうになると俯瞰して そうならないようにしてきました。

安倍昭恵さんの意見陳述書：

私にとっては政治家の安倍晋三であると共に、かけがえのない、たった1人の家族です。

喪失感は一生消えることはありません。

また、12月3日に被害者参加制度を利用し出廷した事にも触れ…。

安倍昭恵さんの意見陳述書：

被告人がどんな態度で どんな表情で夫を奪ったのか直接知りたく 被害者参加制度を利用して出席しました。

被告人は私の目の前で謝罪することはありませんでした。

控え室で夫のことを話していると、涙が溢れ出ました。

さらに意見陳述書で昭恵さんは、山上被告に向けて次のように求めた。

安倍昭恵さんの意見陳述書：

夫は国民が日本人であることに「自信をみなぎる国にしたい」と言っていました。私は前を向いて夫の志を紡いでいきます。

被告人には自分のした罪を正面から受け止め、きちんと罪を償うよう求めます。

判決は1月21日に言い渡し

検察側は、「生い立ちはそれ自体を考慮すべきではない」「プライドの高さからくる人生に対する不満があった」などと指摘した上で…。

「犯行から3年を越える年月がたち、内省を深める時間はあったと思うが、謝罪を一切述べることはなかった」などと山上被告を非難。

「著名な政治家に対し、暴力で社会の変革を求めたことは法治国家において絶対に許されない」として無期懲役を求めた。

このとき山上被告は表情を変えることなく、手元の資料を見つめていた。

一方、弁護側は、「被告が罪の重さを理解し納得して受け止めることが社会にとってもよい解決になる」「違法とされた勧誘により、兄弟は経済的損失を被った。山上家の子供への加害者が誰かは明確である」とし…。

「最も重くても懲役20年までにとどめるべき」と主張した。

そして裁判長に「何か述べることはありませんか？」と問われた山上被告は首を振りつつ、こう答えた。

山上徹也被告：

ありません。

元首相が多くの人の前で銃撃され死亡するという、社会的に大きな影響を与えた事件。

判決は1月21日に言い渡される。

（「イット！」12月18日放送より）