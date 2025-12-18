ボクシングＷＢＡ世界バンタム級王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が、同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝との団体内統一戦を制してから一夜明けた１８日、東京都豊島区の所属ジムで会見を行った。壮絶な打ち合いの末に２−１で判定勝ちし、２度目の防衛に成功。「（トップ戦線に）生き残れたなと。まだまだボクシングができると安堵した。（今月２４日の）３０歳の誕生日にチャンピオンじゃなかったらつらかった。（防衛できて）良かった」と実感を込めた。ただ、激闘のダメージは大きく、鼻骨は骨折し、鼻の穴も裂傷。午前１０時頃から病院に行き、縫合手術や鼻骨の矯正などで４時間超の治療を受け、開始予定時刻から約２５分遅れでようやく会見に臨んだ。

崩壊した顔面が前夜の激闘ぶりを物語った。堤は鼻を大きく赤く腫らし、両目も腫れた痛々しい姿で登場し、「本当はサングラスを掛けたいが、鼻に負担が掛かるからしないでと言われて、悲しい姿で会見します」と苦笑い。朝から長時間の治療を受けたものの、痛み止めが切れたとあって「めっちゃ痛い」と顔をしかめた。会見の途中には中断して異例の服薬タイムが設けられ、さらに終盤には鼻の右の穴から鮮血がだらりと流れるなど、壮絶なダメージをかいま見せたが、「ノニト・ドネアと戦ったことは誇りで財産になる」とうなずいた。

骨折などの全治は未定で、１週間後に抜糸し、鼻に詰めたガーゼを取り除くという。来年５月には井上尚弥（大橋）ＶＳ中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が激突予定の東京ドームでのビッグマッチが計画されており、かねて出場への意欲を示していた堤は「５月だったらいけるでしょ？」と、改めて出陣を熱望。また、今後の展望として、ＷＢＣ世界同級王者の井上拓真（大橋）ら他団体との統一戦を目指しているが、「一番やりたい相手？井岡（一翔）さんです」と即答。「ワクワク度合いが違う」と、自身の学生時代からのスターだった元世界４階級制覇王者にラブコールを送った。

昨年１０月の戴冠以来、両目の手術による休養期間を経ながらも、世界王者として１年を駆け抜けた。「チャンピオンとして初めて過ごして、取り巻く環境が変わったが、負けたらそれも失うし、終わりだと常に考えていた１年だった」と振り返った。