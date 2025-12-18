BALLISTIK BOYZ¡¢LDH½é¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡¤Û¤ÜÌ¤·Ð¸³¤«¤é5¥«·î¡¡16¶ÊÇ®Îõ±éÁÕ
BALLISTIK BOYZ¤¬18Æü¡¢¥Ð¥ó¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¸ø±é¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡ªBAND¤ä¤í¤¦¤¼!!¡×¤òÁ°¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥²¥Í¥×¥í¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡ª¥Ð¥ó¥É¤ä¤í¤¦¤¼!!¡×¤Ç¡¢LDH½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É¤ËÄ©Àï¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤â¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É¹â¤¤²»³ÚÀ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¤¬¡¢³Ú´ï·Ð¸³¼Ô¤Ï¥®¥¿¡¼¤Îº½ÅÄ¾¹¨¡Ê25¡Ë¤È¥É¥é¥à¤Î¿¼ËÙÌ¤Íè¡Ê26¡Ë¤Î¤ß¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÆüüâÎµÂÀ¡Ê29¡Ë¤È±üÅÄÎÏÌé¡Ê26¡Ë¡¢¥®¥¿¡¼¤Î²ÃÇ¼²Å¾¡Ê29¡Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¾¾°æÍø¼ù¡Ê25¡Ë¤Ï¤Û¤ÜÌ¤·Ð¸³¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î³¤¾ÂÎ®À±¡Ê26¡Ë¤Ï´°Á´¤ËÌ¤·Ð¸³¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Îý½¬³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«5¥«·î¤Ç¥Ð¥ó¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏGReeeeN¤Î¡Ö¥¥»¥¡×¤äGLAY¤Î¡ÖÍ¶ÏÇ¡×¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡¢EXILE¤Î¡ÖÆ»¡×¤Ê¤É¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¡ÖStardust Forever¡×¡ÖCrazy for your love¡×¤ä¡¢¥Ð¥ó¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡¢SOPHIA¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖBelieve¡×¤Ê¤ÉÁ´16¶Ê¤ò±éÁÕ¡£´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤±éÁÕ¤ò¸«¤»¡¢Æüüâ¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¤É¿¿¤óÃæ¤Î¶Ê¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È±éÁÕ¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ï18Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¡¢Á´10¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£MC¤È¥®¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¥Ø¥Ã¥É¤ÎÄÔ°æÎ¼Ê¿¡Ê40¡Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£