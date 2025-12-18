»°ÅÄ´²»Ò¡¡¸È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡¢Â©»Ò¤Îº§Ìó¼Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÎÉ¹¥´Ø·¸¡ÄÃæÂ¼¼Ç´å¤Î¡È¤ªÁû¤¬¤»ÉÔÎÑ¡É¤âÍü±à¤ÎºÊ¤ÎÀ¸¤Êý´Ó¤¯
¡¡12·î17Æü¡¢½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÅÄ´²»Ò¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£µÁÍý¤ÎÃæÂ¼¤ÎÊì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°ÅÄ¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤ÎÊì¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤ËInstagram¤òÅê¹Æ¡£
¡Ô»ä¤ÏÂ¸µ¤Ë¤âµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¬º§Ìó¤«¤éÌó35Ç¯¿§¡¹¶µ¤¨¤ÆÄº¤´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¹¬¤»¡£Âç¹¥¤¤Ê¤ªÊìÍÍ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò³§¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¡ÈHappy Birthday¡É¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡Ö¤µ¤é¤Ë»°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÀ¤ÏÃ½÷Ë¼¡É¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤ÀÊì¤Ø·É°Õ¤ò¼¨¤·¡¢¡ÔÍèÇ¯¤Ï¤¦¤Á¤Ë¤ª²Ç¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÅÁ¼ø¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ìë¤Ï¤ª²Ç¤µ¤ó¤Î¾Ò²ð¤ò·ó¤Í¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¤´°§»¢¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¹¬¤»¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÄÖ¤ê¡¢Â©»Ò¤Î»ÍÂåÌÜÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤µ¤ó¤Îº§Ìó¼Ô¤Ç¤¢¤ëÇ½Ûê°¦Ì¤¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÃæÂ¼¤ÎÊì¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤È¼«¿È¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢´¶³´¿¼¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¶¶Ç·½õ¤Ï¡¢11·î10Æü¤Ëº§ÌóÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£3À¤Âå¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿Êó¹ð¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï²ÈÂ²Ãç¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ô°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤½ÐÍè¤ë»þ´Ö¤âËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô´²»Ò¤µ¤Þ¤Î°¦¤¬¥±¡¼¥¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡Õ
¡Ô¤È¤Æ¤â¤ªÊìÍÍ¤Ø¤Î¿¼¤¤Âº·É¤ÈÇ¯·î¤¬°é¤Þ¤ì¤¿°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡»°ÅÄ¤Ï1991Ç¯¤Ë²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¼Ç´å¡ÊÅö»þ¡§ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢Íü±à¤ÎºÊ¤Ë¡£É×¤ò·üÌ¿¤Ë»Ù¤¨¤ë»Ñ¤ËÀ¤´Ö¤Ï¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£»°ÅÄ¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬¶¯¤Þ¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢É×¡¦¼Ç´å¤ÎÇËÅ·¹Ó¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¡£
¡Ö»°ÅÄ¤µ¤ó¤È·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4²ó¤ÏÉÔÎÑÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¼Ç´å¤µ¤ó¤È3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÎÆ±»þ½±Ì¾ÈäÏª¤È¤¤¤¦À²¤ìÉñÂæ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢µþÅÔ¤Î·Ýµ¸¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2021Ç¯½éÆ¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½÷Í¥¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼»÷¤ÎÈþ½÷¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¡¢¤³¤Î»þ¤Ï»°ÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½÷ÀÌäÂê¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë½÷À¤ÈÉÔÎÑ¡£¤½¤Î½÷À¤È¤Î´Ø·¸¤Ï2024Ç¯¤Ë¤âÊó¤¸¤é¤ì¡¢¼Â²È¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÆ±À³À¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ËÀ¤´Ö¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡É×¤Î¤À¤é¤·¤Ê¤¤»Ñ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢»°ÅÄ¤Ï·üÌ¿¤Ë²ÈÂ²¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¸µ¡¹¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È¤Ç¡ÈÍü±à¤ÎºÊ¡É¤¬Ì³¤Þ¤ë¤Î¤«¤È¤Îµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÈà½÷¤Ê¤·¤ËÀ®¶ð²°¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¡¢Â©»Ò3¿Í¤¬²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»°ÅÄ¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¡£ÃæÂ¼¤ÎÊì¤ÎÂåÌ¾»ì¡ÈÀ¤ÏÃ½÷Ë¼¡É¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤â¡¢Èà½÷¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Íü±à¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¤âÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£