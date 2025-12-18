櫻坂46・武元唯衣、井上梨名の卒業に涙 リハーサル段階で「もう泣いてた」
櫻坂46が12月16日および17日に『Buddies感謝祭 2025 EX』を千葉・幕張イベントホールにて開催した。17日の公演では二期生・井上梨名のアイドルとして最後のステージとなる『井上梨名 卒業セレモニー』も実施され、井上の“盟友”ともいえる同期の武元唯衣が涙を流した。
【写真】櫻坂46・井上梨名卒業セレモニーライブフォト
セレモニーの中では、多くの同期、後輩メンバーが卒業する井上に対して、これまでの感謝の言葉を送った。その中でコメントを求められた武元は、「私、よく今ここに立っていられるなっていう感じで」と感情が溢れている様子。井上から「リハで泣いてたよね」と指摘されると、「スタジオ（のリハ）からもう泣いてるから」と明かした。
武元は涙を堪えながら、これまでの井上との活動を振り返り、「最後の日に最高なところを持ってくるところが井上梨名。最後に一番の井上梨名を見せてくれてうれしいし、こんなにキラキラした人の隣で歌えてうれしかったです」と感謝を伝えていた。
