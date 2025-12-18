乃木坂46・池田瑛紗、6期生メンバーと“エヴァ展”へ 「デート写真ありがとう」「2人とも可愛い」
乃木坂46の5期生・池田瑛紗が18日、自身のインスタグラムを更新。6期生の矢田萌華とともに“エヴァ展”を訪れたことを報告した。
【写真】乃木坂46・池田瑛紗、矢田萌華と“エヴァ展”へ
池田は投稿で「いっぱい浴びてきました with後輩」とつづり、東京シティビュー（六本木ヒルズ森タワー52階）で開催中の「30周年記念展ALL OF EVANGELION」を訪れたことを明かした。同展は、テレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』放送30周年を記念した展覧会だ。
投稿には、会場内外で撮影した矢田との写真を複数公開。この投稿にファンからは「矢田ちゃんと行ったんだ〜」「てれぱん、矢田ちゃんとのデート写真ありがとう」「2人とも可愛い」といった声が寄せられている。
引用：「池田瑛紗」インスタグラム（＠teresaikedaofficial）
