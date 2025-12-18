3,960円以下でコーデ完成！【大人のしまむら】40・50代が真似したい「高見えコーデ」

できるだけ出費は抑えつつ、おしゃれなコーデに仕上げたい……。そんなミドル世代に向けて、3,960円以下で組めるコーデをご紹介。今回は【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】から、高見えする冬服を使った最旬スタイルをピックアップします。ぜひ真似してみて。

リラックス感のある上品冬コーデ

【しまむら】「コート」\2,200（税込）、「プルオーバー」\770（税込）、「ワイドパンツ」\990（税込）

ゆったりとしてレッグラインを拾いにくいパンツに、1枚でレイヤード風デザインのトップスを組み合わせ。上下ともにリラクシーながらも、きれいめにもカジュアルにも使いやすいキルティングコートを羽織れば、上品にまとまりそうです。

シックな配色でまとめた大人の洗練コーデ

【しまむら】「コート」\2,200（税込）、「プルオーバー + スカートセット」\1,100（税込）

セットで着るだけでコーデが決まるプルオーバーとスカートは、\1,100（税込）という驚き価格。大人に似合う淡色で、コーデを組む時間のないときにも頼りになりそうです。コートは黒を選ぶことで、全体を引き締めてくれる効果に期待できます。ノーカラーなので、マフラーやストールを巻いた着こなしも楽しみやすいです。

