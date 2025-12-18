美容室で「いたた、、」腰のヘルニアが悪化！ 痛みを隠す私に、若い美容師から『予想外すぎるひと言』が

美容室でカラー中、左足にするどい痛みが！ 担当美容師のひと言をきっかけに、思わぬ展開を遂げました。大人世代に届けたい、少しだけ心が軽くなる筆者の体験談です。

腰の不安を抱えたまま、美容室へ

腰椎椎間板ヘルニアがある私。最近は落ち着いていたものの、美容室の予約日に限って、症状が再発しました。タイミングの悪さに思わずため息。

腰から足先までじんわり響く独特の痛み。朝から歩くスピードもゆっくりで、ある角度になるとピリッと神経を刺激する状態でした。

迷った末にキャンセルはせず、気分転換も兼ねて美容室へ向かったのです。

席に案内された際、腰をかばって座ったせいで、美容師が不思議そうに見ていました。

「少し腰を痛めていて……」とだけ伝え、カラーの工程がスタート。

担当は明るくて可愛らしい30代前半の女性。最初は楽しくおしゃべりしながら、時間が過ぎていきました。

カラー中に走った激痛……！ 嫌な予感が現実に

カラー剤を塗っている最中、突然、腰から左足のつま先までズキン！ と強烈な痛みが走りました。

「きた……！ 」

同じ姿勢を続けるのは避けるよう医師に言われていたことを思い出し、「少し立ってもいいですか？」と尋ねた私。

担当美容師は、驚きつつも「もちろんです！ 無理しないでくださいね」と、すぐに対応してくれました。私はその気遣いに安心し、ようやくヘルニアのことを打ち明けたのです。