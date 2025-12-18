きれいめスタイルにも1点投入できる、【スポーティな小物】をマーク
2025年冬のトレンド筆頭に挙げられるスポーティ。スポーツテイストを纏った洋服も数多く発売されています。ただスポーティな洋服はなじみがなく、ハードルが高そうと感じている人は小物からトライしてみては。
【シップス】配色にこだわった、ロゴ刺しゅうを施した大人なキャップ
「that Lady ロゴ キャップ」\4,950
【シップス】2025－26年秋冬シーズンのテーマ「that Lady」のロゴを刺しゅうであしらった、大人のためのキャップ。こっくりとしたブラウンがシーズンムードを高めます。
【ビームス ボーイ】ソックスで見えない部分にスポーティを仕込む
「 USA クォーターソックス 3P」\3,080【レイルロード ソックス】
足首に「USA」の文字を施した、アメリカの老舗ソックスメーカー【レイルロード ソックス】のソックスの3足セット。清潔感のあるホワイトでで、様々なスタイルに合わせやすい。肉厚でタフな編地は、長時間の着用でも型崩れしにくく、快適な履き心地を実現します。
【アーバンリサーチ】ロゴが主張するビビッドなサポーターマフラー
「SUPPORTER SCARF」各\7,700【ロット】
イタリアで設立されたグローバルスポーツブランド【ロット】の、ブランドロゴやメッセージをプリントしたサポーターマフラー。巻くだけで即スポーティな印象をプラスできます。
あなたに似合うスポーティな小物を見つけたら、次は洋服に挑戦してはいかがでしょうか。
