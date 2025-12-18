大相撲で史上３人目となる英国出身（１９９７年中国返還前の香港を含む）力士誕生へ、ニコラス・タラセンコが稽古を続けている。１８日は埼玉・川口市にある湊部屋で立ち合いを特訓。英国では柔道やラグビーの経験はあるが「立ち合いは一番難しい。柔道は（始めの合図の後）ゆっくりで帯を取りに行く。ラグビーも肩からぶつかり、相手の足を取りに行く。相撲は頭からぶつかるし全然違う。私は（１９０センチと）背が高いので（低く当たる）立ち合いは難しい」と壁にぶつかっていることを明かした。

現在は四つ相撲とともに突っ張りも学んでおり「腕が長いので生かせれば良い。阿炎関はいいお手本」とうなずいた。部屋では兄弟子のちゃんこ作りも手伝い、「ご飯はすべておいしい」。一方で日本に来て驚いたのは「ゴミ箱が全然ないのにゴミが落ちてないこと」だという。

１０月には大相撲ロンドン公演が行われた。映像を見たことを明かし「安青錦関と宇良関のレスリングのような技が印象に残った。英国の人に相撲が人気が出て良かった」と笑顔。現在は早ければ来年５月の夏場所の初土俵を目指している。今後の夢についても「まずは力士になること」と足元をみつめていた。