¡¡¾¾²°¥Õ¡¼¥º¡ÊÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëµíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¾¾²°¡×¤¬¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¼Ñ¹þ¤ß¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤ò12·î23Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¡ª Äê¿©¤â¤¢¤ë¤Î¡ª¡×¡¡¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¡Ö¼Ñ¹þ¤ß¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¡×¤ÎÄê¿©¤ò¸«¤ë¡ª

¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼

¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤´¤í¤Ã¤È¤·¤¿µíÆù¤¬Æþ¤Ã¤¿ÀÖ¥ï¥¤¥ó»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò²Ã¤¨¡¢¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê°ìÉÊ¡×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤´ÈÓ¤È¤ß¤½½Á¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÉÕ¤­¤Þ¤¹¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥é¥À¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼Ñ¹þ¤ß¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×¤âÆ±»þ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¡¡²Á³Ê¤Ï¡¢¡Ö¼Ñ¹þ¤ß¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤¬1180±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¡Ö¼Ñ¹þ¤ß¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×¤¬1280±ß¤Ç¤¹¡£

¡¡°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¾¾²°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢È¯Çä³«»Ï¤«¤é2026Ç¯1·î6Æü¸áÁ°10»þ¤Î2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤É¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤â100±ß°ú¤­¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢´¨¤¤Åß¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤à¡Ø¼Ñ¹þ¤ß¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ù¤ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£