ゲレンデへの新たな玄関口となる施設が誕生です！



北安曇郡・白馬村のスキー場で18日、拠点となるベースセンターの竣工式が行われました。



利便性が向上し、地元の人からも期待の声が上がっています。



18日、竣工式が行われたのは白馬村にある「白馬岩岳スノーフィールド」の新たな拠点となる施設ベースセンターです。





リポート「ベースセンターの中に入ると温かみのある空間が広がります」ベースセンターは去年11月まで運行していたゴンドラリフトの駅舎だった建物を改装してつくられました。白馬名産の土産やスノースポーツに欠かせないさまざまな用品も取り揃えています。また、今まで別の建物で営業していたレンタルショップを設けることで更衣室までの移動が容易になり利便性が向上しました。星野裕二社長「まず地元の方に愛される施設にしたいなという思いを持ってますし、世界からいろんなお客様が訪れて非常にいい印象を持っていただいてまた来たいなと思えるような施設 リゾートにしていきたいなと思います」「白馬岩岳スノーフィールド」が目標とする今シーズンの利用客の数は昨シーズンと同じ水準のおよそ21万人。内覧に訪れた地元の人からも期待する声が聞かれました。地元の人は「夏場も含めてすごく盛り上がっている所なので、どんどん良くなればいいなと思っています」地元の人は「ますますわれわれ地域にもいい形で刺激というか活性化されるなと思っています」「白馬岩岳スノーフィールド」のベースセンターと頂上エリアの一部コースは19日オープンする予定です。