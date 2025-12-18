Ä«¤Î4»þÈ¾¡¢Ëè²ó»ô¤¤¼ç¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤ë¸¤¢ª¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤é¡Ä¥¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸÷·Ê¤¬47ËüºÆÀ¸¡Ö¤É¤ó¤É¤ó·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë£÷¡×¡Ö²Ä°¦¤¤£÷¡×
¥ï¥ó¥³¤¬ËèÄ«4»þÈ¾¤Ëµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¿²¤Æ¤¤¤¿¤¤»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¥¹¥ëー¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡©¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ö¥Á¥®¥ì¤Ê¤¬¤éµ¯¤³¤·Â³¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç47Ëü4000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö·ë¹½¶¯¤á¤Ç¤ª¤â¤í¤¤¾Ð¡×¡Ö¤³¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§Ä«¤Î4»þÈ¾¡¢Ëè²ó»ô¤¤¼ç¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤ë¸¤¢ª¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤é¡Ä¥¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸÷·Ê¡Û
ËèÄ«4»þÈ¾¤Ëµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤ë¥ï¥ó¥³
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öcoro_aussie¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥ó¥·¥§¥Ñー¥É¤Î¡Ö¥³¥í¡×¤¯¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÄ«¤ÎÍÍ»Ò¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¼¤«Ä«¤Î4»þÈ¾¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ê¤êÁá¤¤»þ´Ö¤Ëµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥í¤¯¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤â4»þÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¿²¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢´é¤òÇÁ¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Öµ¯¤¤í¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤È¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¥³¥í¤¯¤ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÌÜ¸µ¤ò¤ª¼ê¡¹¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¢Ä«¤À¤¾¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¢µ¯¤¤í¤Ã¤Æ¤Ð¡ª¡×¤È²¿ÅÙ¤â¶¯¤á¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£¿¿·õ¤Ê¤ª´é¤Èµ¯¤³¤·Êý¤Ë¡¢°µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡Ä¡ª
¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤¤Ê¤¤»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡ª
¥³¥í¤¯¤ó¤¬¤°¤Ã¤È¤ª´é¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¡Öµ¯¤¤í¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏµñÈÝ¡£¤¹¤ë¤È¥³¥í¤¯¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤âÌÜ¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¥È¥ó¥È¥ó¤È¥¿¥Ã¥Á¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼µ¯¤¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤È¤«¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÌÜÄÙ¤·¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¥É¥¥É¥´¶¤È½ý¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥ëー¤·Â³¤±¤¿¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤È¥³¥í¤¯¤ó¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤ÏÊç¤ê¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¶¯¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥Ñ¥ó¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡ª¤¹¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ä¤¤â¸±¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´°Á´¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¤¤¤ë¤´ÍÍ»Ò¡Ä¡£
É¬»à¤Ëµ¯¤³¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤
°ì¸þ¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬µ¯¤¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤Ôー¤Ã¡×¤ÈÉ¡¤òÌÄ¤é¤·¤Æ²ù¤·¤¬¤ë¥³¥í¤¯¤ó¡£Äü¤á¤º¤Ë¡Öµ¯¤¤í¤è¡ª¡×¤È¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ú¥í¥Ú¥í¹¶·â¤Þ¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤È¤«¡£
¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤¦¾¯¤·Í¥¤·¤¯µ¯¤³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉ¬»à¤Ê»Ñ¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£¥³¥í¤¯¤ó¤Î²Ä°¦¤µ¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¤é¡¢¤¿¤È¤¨µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÁáÄ«¤Ç¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç1Æü¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö·ã¤·¤¤w¡×¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¥¤¥é¤Ä¤¤¬Áý¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤£÷¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢»Í»þÈ¾¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ～¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öcoro_aussie¡×¤Ë¤Ï¡¢¥³¥í¤¯¤ó¡õ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤Î¡Ö¥Á¥ç¥Ó¡×¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2É¤¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤ä»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤ÎÌû²÷¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¾Ð´é¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öcoro_aussie¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¿¹²¼ºé
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£