ÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢¾®³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿10ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¢ª¸¤¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤¿·ë²Ì¡Ä¡ØÎÞ¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¸³«¡Ù¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼¡ÖºÇ¹â¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¡×
²ÈÂ²°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç8Ëü4000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¡×¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥»¥é¥Ôー¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢¾®³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿10ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¢ª¸¤¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤¿·ë²Ì¡Ä¡ØÎÞ¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¸³«¡Ù¡Û
¤¢¤ë¤ï¤ó¤³¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömaru.maru.maru.218¡×¤ÎÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤òµñ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¯¥é¥¹ÂØ¤¨¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍ×°ø¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ó¥·¥ç¥ó¥Õ¥êー¥¼¤Î¡Ø¤Þ¤ë¡£¡Ù¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤¢¤ì¤À¤±¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿Ä«¤â¡¢¥¹¥àー¥º¤Ëµ¯¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾Ð¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡ª
¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢ÂÎÄ´¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤µ¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¡¢³Ø¹»¤Ë¤â¾¯¤·¤º¤Ä¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÁáÂà¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Î´èÄ¥¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Î±Æ¶Á¤â¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¹¬¤»¤½¤¦¤Ë²á¤´¤¹»Ñ¤¬¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¸÷·Ê¤ËÎÞ¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï10ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£½é¤á¤Æ¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤Ã¤¿ÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ï¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¤´²ÈÂ²¤â¤¤Ã¤È°Â¿´¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸½ºß¤â¡¢¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤µ¤ó¡£¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤Î°ì½Ö¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¾®¤µ¤Ê¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âÍê¤â¤·¤¯ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥³¤ÎÎÏ¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤ï¤ó¤³¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯¤Æ²¹¤«¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î²¹¤«¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÂ²¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ÏTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömaru.maru.maru.218¡×¤ÎÂ¾¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömaru.maru.maru.218¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¾®Àô¡¡¤¢¤á
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£