¸¤¤ò¡Ø¼Ö¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÙÍýÍ³3Áª¡¡Ã»»þ´Ö¤Ç¤âÀäÂÐNG¡©°¦¸¤¤È½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Þ¤Ç
´í¸±¡ª¸¤¤ò¼ÖÆâÊüÃÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³
Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯
¸¤¤ò¼ÖÆâ¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤ÆºÇ¤â¹Í¤¨¤¦¤ë¤Î¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ï¼ÖÆâ¤Ï¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¤ÇÄ¶¹â²¹¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤«¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸¤¤¬¸í¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤é¤«¤Îµ¡³£Åª¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤Ï¥¼¥í¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¸¤¤Ï¤½¤â¤½¤â½ë¤µ¤¬¶ì¼ê¤ÊÆ°Êª¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤¬¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Îµ¤²¹¤Ê¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤·¤Ç¼ÖÆâ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÊ¿µ¤¤À¤í¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ë²¹ÅÙ¤¬¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°µ¤²¹¤¬20¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢½©Åß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¤Æü¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ÖÆâ¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯
¸¤¤È¼Ö¤Ç½Ð¤«¤±¤ëºÝ¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸¤¤Ï¥±ー¥¸Åù¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÖÆâ¥Õ¥êー¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¼ÖÆâ¥Õ¥êー¤Î¤Þ¤Þ¤ªÎ±¼éÈÖ¤ò¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢¸¤¤¬¼ÖÆâ¤Î¤â¤Î¤ò¤«¤¸¤Ã¤Æ²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Î¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ªÎ±¼éÈÖ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÇË²õ¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Îµ¡Ç½¤½¤Î¤â¤Î¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈï³²¤Ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤ËÀöÂõ¤ä½¤Íý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢¼ÖÆâ¤ÎÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÈï³²¤ÏÄË¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Í¶²ý¤ä¥¤¥¿¥º¥é¤Î¥ê¥¹¥¯
¼Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤È¥í¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼Ö¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼ÖÆâ¤Ç¤ªÎ±¼éÈÖ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·°°Õ¤Î¤¢¤ëÂè»°¼Ô¤¬¼ÖÆâ¤Î¸¤¤ò¸«¤Æ¶á¤Å¤¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼ÖÆâ¤Î¸¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤ï¤¶¤ÈÆ¨¤¬¤¹¡¢¿ÈÂÎ¤ËÈï³²¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀÁ±Àâ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈï³²¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
°ÂÁ´Âè°ì¡ª°¦¸¤¤È½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ
¸¤OK¤Î¾ì½ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¯
°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¸¤¤È°ì½ï¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸¤OK¤Î¥«¥Õ¥§¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¸¤¤È¤ª»¶Êâ¤Ç¤¤ë¸ø±à¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ê¤É¤ò²¼Ä´¤Ù¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Î±¼éÈÖ·¸¤ò¤Ä¤¯¤ë
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸½ÂåÆüËÜ¤Ç¤Ï¸¤¤òÆ±È¼¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤OK¤Î¾ì½ê¤À¤±¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°¦¸¤¤ò¼ÖÆâ¤ËÎ±¼éÈÖ¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Î±¼éÈÖ·¸¤ò¤Ò¤È¤ê»Ä¤·¡¢°¦¸¤¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Í´Ö¤¬¤¤¤ì¤ÐÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë¤âÂÐ½è¤Ç¤¤ë³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡×¤Î¾ì¹ç¤ÏÅ·¸õ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤´¤¯Ã»»þ´Ö¤Ç¡ª
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸¤¤ÈÆ±È¼¤Ç¤¤º¡¢Î±¼éÈÖ·¸¤â»Ä¤»¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¸¤¤À¤±¤Ç¤Î¼ÖÆâ¤Î¤ªÎ±¼éÈÖ¤ÏºÇ½ª¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¤´¤¯Ã»»þ´Ö¤ËºÑ¤Þ¤»¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿²Æ¾ì¤Ç¹â²¹¤Î¾ì¹ç¤Ê¤É¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç¤â¼ÖÆâ¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
°¦¸¤¤È¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÖÆâÊüÃÖ¤Ë¤Ï¡ÖÇ®Ãæ¾É¡×¡Ö¼ÖÆâÇËÂ»¡×¡ÖÍ¶²ý¡¦¥¤¥¿¥º¥é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤Ê´í¸±¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Ç¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢¸¤¤È°ì½ï¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢Î±¼éÈÖ·¸¤ò»Ä¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢°¦¸¤¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¹©É×¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃ»»þ´Ö¤À¤±¼ÖÆâ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢µ¤²¹¤äÅ·¸õ¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¡¢ºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¸¤¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢°Â¿´¤·¤Æ°ì½ï¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§»ûÏÆ´²»Ò)