かつてプロ野球の巨人でエースとして活躍した桑田真澄さん。来シーズンからオイシックス新潟アルビレックスBCで選手の指導などに関わります。12月18日、会見に臨み、「オイシックスが強くなり新潟から野球を普及させたい」と意気込みを語りました。



球界のレジェンドが新天地に選んだのは新潟でした。



〈オイシックスCBOに就任 桑田真澄さん〉

「みなさんこんにちは。桑田真澄です。また新たな挑戦をしたいなと思いまして契約に至りました」





オイシックスは来年1月から桑田真澄さんがCBO（チーフベースボールオフィサー）に就任することを発表。18日、東京都内では就任会見が開かれました。〈オイシックスCBOに就任 桑田真澄さん〉「ジャイアンツ退団しまして来年はちょっと充電期間といいますかゆっくりしようと思っていました。フロントのみなさんから熱心に誘っていただいて彼らの熱い想いに心打たれまして」桑田さんはかつて巨人のエースとして日本一やリーグ優勝に貢献。昨シーズンからは巨人の2軍監督としてチームを指揮し、今シーズンはイースタン・リーグの優勝に導きました。〈オイシックスCBOに就任 桑田真澄さん〉「トータル5年間1軍の投手コーチ含め、ファームの総監督を経験させていただいてもう本当に様々な学びがありました。その辺をすべてをオイシックスに注入していきたいなと思っています」なぜオイシックスを選んだのか。オファーを受けた背景のひとつが“子どもの野球離れ”だといいます。〈オイシックスCBOに就任 桑田真澄さん〉「中学生の競技人口をみると10年前から今で6割減なんです。野球は将来はマイナースポーツに陥る可能性が非常に大きいと思っているんですね」野球の競技人口が減り続ける中、危機感を感じている桑田さん。オイシックスではCBOとして選手の育成を行いながら、球団の経営についても助言していくといいます。Q）オイシックスの球界における価値は？〈オイシックスCBOに就任 桑田真澄さん〉「新規参入した球団ですからこれから球団経営とか育成システム方針とかチーム強化策とか新たな試みができると思いますし、オイシックスが強くなってまたファンに愛されるチームになって、そして良き文化を作って将来的に新潟県の子どもたちにも野球を普及しながらそれを全国に広めていってほしいなという未来図みたいなものを持っている」オイシックスの武田勝監督は…〈オイシックス 武田勝監督〉「やはり現代の野球桑田さんがすべて勉強されて私たちにはない野球観をお持ちになっている方なのでしっかりそこを吸収したいなということです」〈オイシックスCBOに就任 桑田真澄さん〉「若い球団だからこそですねチームの文化をしっかり作ってそして育成システムを構築し選手の強化を短期・中期でやって、新潟の皆さんにまた見に行きたいな、応援したいなと思ってもらえるようなチームに育てていきたいと思いますし、ぼく自身も皆さまからいろんなアドバイスいただいていろんなことを学んでチームに貢献していきたいと思っています。よろしくお願いいたします」日本野球界に新たな文化を吹き込む存在へ。球界のレジェンドの大きな挑戦が始まります。