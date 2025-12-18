DXTEEN大久保波留、自然光で魅力がキラリ！『ViVi国宝級イケメンランキング』の「僕イケメン部門」初代王者に

株式会社講談社が開催する『ViVi国宝級イケメンランキング』10周年プロジェクトの第一弾「僕イケメン部門」の初代王者に、DXTEEN・大久保波留が輝いた。

【写真】木々を背景にパーカーのフードを被った微笑みSHOTも公開

半期に一度のイケメンの祭典『ViVi国宝級イケメンランキング』が10周年を迎えるにあたり新設となった「僕イケメン部門」では、12月5日〜12月14日の10日間にわたり、『ViVi』がピックアップした5人の候補者が、『ViVi』公式SNSや本人SNSを通じてセルフプロデュース力を競うバトルを繰り広げた。

「僕イケメン部門」は、イケメン戦国時代の今必要となる“セルフプロデュース力”で競う新部門。自らの魅力を打ち出したSNS投稿を自身のファンに向けて届けることができるのか、そして新たなファンを獲得できるのかが鍵となる企画となっており、読者による1日1回の投票や期間内の取組み姿勢や熱量、編集部からのお題投稿の評価ポイントなどから順位を決定する。

今回1位に輝いた大久保は、期間中、所属するDXTEENのInstagramアカウントにて毎日ライブ配信を実施。さらに、投票開始前日に行ったお知らせ配信も含めると、驚異の11日連続インスタライブを達成。もちろん、候補者全員に与えられた『ViVi』のSNS投稿権もフル活用した。

NICO（ファンネーム）をはじめ、視聴者に“あるはずのない記憶”を植え付けるような写真とともにアップされる「＃波留との思い出」投稿や、普段のやわらかい印象とは打って変わり、突然の強ビジュ波留モードの写真投稿など、緩急のついた発信で人々を魅了した。

インスタライブの視聴数や維持率、投稿動画の再生回数に加え、Instagramの投稿ではインプレッション数が300万超えするものもあり、どこを切りとっても圧倒的なパワーを見せつけ、中間順位発表後も他候補者との差を縮めることを許さなかった大久保。

さらに、最終日には、期間中の投稿写真がグループのメンバー・田中笑太郎によって撮影されていたものだったという、メンバー愛を感じさせるネタバラシ投稿も。これに、NICOの投票意欲も一気にヒートアップ。ラストスパートのアクションひとつひとつを丁寧に、読者投票数でもトップを走り切ったことが、今回の結果へと繋がった。

また、候補者全員が期間中『ViVi』チームと撮影を行う中で、2パターンのうち1パターンは「セルフプロデュース力」を試すために本人に撮影イメージを提案してもらう形式に。大久保の「NICOが喜びそうなので、自然光で白っぽい世界観の中で撮影したい」というオーダーを受けて撮影された1枚などが公開されている。