ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢2025Ç¯¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÈôÌö¡ª¡ÈÁ´¤Æ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡É¼ç±é±Ç²è¡Ø¤·¤Ó¤ì¡Ù¤Ë¤âÃíÌÜ
2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¤·¤Ó¤ì¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëËÌÂ¼¾¢³¤¡£Æ±ºî¤Ï¡ØÂè76²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó±Ç²èº×¡Ù¥Ñ¥Î¥é¥ÞÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤Î½¸¤Þ¤ë°ÕÍßºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÈôÌö¤òÂ³¤±¤ëËÌÂ¼¤Î2025Ç¯¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Æ±ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù´ÑµÒ¤òÓ¹¤é¤»¤ëÇ®±é¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø
º£Ç¯¤ÎËÌÂ¼¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢±éµ»¤ÎÉý¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¤¤¿¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ëÌø°æ¿ó¤ò±é¤¸¡¢Á¡ºÙ¤Ê¿´¤òÊú¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼Çµï¤ÇÂÎ¸½¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ø°¤¤²Æ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤ë¤âµ¤¼å¤ÊÀ³Ê¤æ¤¨¤ËÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤æ¤¯¸øÌ³°÷¡¢¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÀ¸¤È´¤³¤¦¤È¤â¤¬¤Â³¤±¤ë¼ã¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¡¼¥É¤ÊÂêºà¤ÎÆñÌò¤Ë¤â²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¼ã¼ê¤Î¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·Â³¤±¤ëËÌÂ¼¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜºî¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢ÍèÇ¯¸ø³«Í½Äê¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¤·¤Ó¤ì¡Ù¤À¡£Æ±ºî¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È±Ç²è¡Øº´¡¹ÌÚ¡¢¥¤¥ó¡¢¥Þ¥¤¥Þ¥¤¥ó¡Ù¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÂè25²ó¿·Æ£·ó¿Í¾Þ¡×¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Æâ»³ÂóÌé´ÆÆÄ¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¿·³ã¸©¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼«ÅÁÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¿¼¤¯¹ï¤ß¹þ¤ó¤ÀÄËÀÚ¤ÊÊì»Ò¤ÎÊª¸ì¡£µï¾ì½ê¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÌÏº÷¤¹¤ë¾¯Ç¯¤¬¡¢Â©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê°¦¤òÃÎ¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯·î¤¬¡¢Áþ¤¯¤Æ°¦¤·¤¤Êì¿Æ¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑÁ«¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
ËÌÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë½·¯¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿Éã¤Î±Æ¶Á¤Ç¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Êì¤«¤é¤â¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¡¦ÂçÃÏ¡£ËÌÂ¼¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤ÎÅê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø¤·¤Ó¤ì¡Ù¤ò¡ÈÆâ»³´ÆÆÄ¤ÈÊú¤¤·¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿±Ç²è¡É¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¡ÖËÍ¤Î¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÉ½¸½¤ÎÁ´¤Æ¤òÃ¡¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤¤ê¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿ËÌÂ¼¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£
2025Ç¯¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿ËÌÂ¼¡£ÍèÇ¯¤Ï¡Ø¤·¤Ó¤ì¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢2·î6Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£