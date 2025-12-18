LDH発のD.LEAGUEチーム LDH SCREAMが、ファンミーティング『LDH SCREAM SPECIAL SESSION！』を2026年1月～3月まで3カ月連続で開催する。

同公演では、各ROUNDの最速振り返りはもちろん、ダンスパフォーマンス、トーク、企画コーナーなど、来場者と一緒に楽しめる内容をメンバーが中心となってプロデュースしている。同公演のチケットは、本日より先行受付が開始となった。

『Vol.3』は新年にちなんだ企画や1年の目標を発表するほか、『Vol.4』ではバレンタインデー企画で、メンバーからファンに感謝の気持ちを伝える企画が準備されているという。そしてオーディションから1年経つ『Vol.5』ではメンバーの1年を振り返る。また、メンバーからの感謝の気持ちを込めたプレゼントも期待できるという。

さらに、12月17日に開催された『D.LEAGUE 25-26 SEASON ROUND.3』で、LDH SCREAMがROUND.3のパフォーマンス曲として使用した「MAJIMEKA feat. DABO」の楽曲配信が、本日12月18日0時よりスタートした。

同楽曲は、シンセやエフェクトがレトロフューチャーな空気感をまとわせつつも、ビート自体は太いキックと重心の低いサブベースを軸にした現代的なクラブサウンド。楽曲のハイテンションな展開と歌詞がリンクし、スイッチの多い構成となっている。ビートを全面に出しつつもDABO特有のラップを前面に押し出し、緩急のあるフロアライクかつ中毒性の高い仕上がりとなっている。

なおD.LEAGUE 公式YouTubeチャンネルでは、昨日行われたROUND.3のステージ映像を近日公開予定。楽曲の世界観とパフォーマンスが融合したステージを観ることができる。

（文＝リアルサウンド編集部）