『JOGUMAN ちっぽけなぼくらの存在理由』（主婦の友社）が12月10日(水)に発売された。

【画像】韓国で人気の「JOGUMAN」初の日本での書籍発売

韓国で大人気のキャラクターブランド「JOGUMAN」初の日本語版書籍。300万歳の恐竜が地球の隅っこで、私たちのように暮らしている……そんなユニークな設定の本書は、韓国で発売後ベストセラーに。主人公の恐竜・ブラキオや仲間の恐竜たちも人気が高く、キャラクターブランド「JOGUMAN」として、企業、病院、スポーツチームなどともコラボが行われ、SNSやグッズなども通し、ファンを増やし続けている。

「300万年生きても、人生はむずかしい」。仕事や仲間との関係、日常のあれこれに悩みがちなブラキオ。自分のふがいなさに落ち込んだり、人間のふとした行動に愛おしさを感じたり、いつもの暮らしの中におもしろみを見つけたり……日々の小さなエピソードが短編マンガ形式で描かれます。ブラキオの日常を通し、ユニークな新しい視点、自分を肯定できる考え方、力を抜いて生きるヒント、ささやかな幸せへの気づきを得られる本書。ブラキオの問いが本書の中にも差し挟まれ、読む側もいっしょに考えることができる構成になっている。

かわいいキャラクターが登場するマンガ形式の親しみやすさながら、生き方ヒントになる深みがあると評価される本書。ブラキオが伝える「ぼくたちは小さくてもそれぞれが大切な存在だ」というメッセージを受け、韓国では発売後、「ありのままの自分でいてもいいんだと伝えてくれる本」「この本があることで生きていける」「読むだけで笑顔になれる」といった、読者の声が多く寄せられ続けている。

■著者ジョグマンスタジオジョディとベンによるクリエイティブスタジオ。主人公「ブラキオ」をはじめとした恐竜のキャラクターを通し、「私たちは小さな（ジョグマン）存在だが、重要でないわけではない」というメッセージを伝えている。2020年に刊行された原書（2025年に改訂版刊行）は韓国内で20～30代の若者を中心に人気を博し、SNSやグッズなども通して現在もファンを増やし続けている。2024年にはソウル市のアートイベント「ソウルライトDDP」で、著名なアーティストにまざってメディアアート作品「終わりと始まりの間」を展示。企業、病院、スポーツチームなどともコラボが行われ、多彩なプロジェクトでその世界を広げている。

■翻訳中川里沙韓日翻訳者。韓国の書籍やウェブ漫画など、ジャンルを問わずに幅広く翻訳を手がけている。訳書に『大人の幸せは静かだ』『ハーバードの人生を変えるライティング』（共にかんき出版）、『会社のためではなく、自分のために働く、ということ』（日経BP）、『吾輩こそ猫である』（実業之日本社）などがある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）